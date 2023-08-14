إنشاء مبنى للغسيل الكلوى بمستشفى العريش العام بتكلفة 128 مليون جنيها

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد مستشفى العريش العام بشمال سيناء، العمل فى إنشاء مبنى للغسيل الكلوى بمستشفى العريش العام بتكلفة 128 مليون جنيه.

قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن هذا الإنشاء استكمالا لمراحل العمل فى تطوير مستشفى العريش، ويحتوى على 85 ماكينة غسيل وهى 77 ماكينة بوحدات الغسيل الكلوى، و4 ماكينات غسيل لأسرة العناية المركزة، إلى جانب 4 ماكينات غسيل بغرفة العزل، وخزان الحريق.

أضاف انه تم تطوير أقسام الاستقبال والطوارئ والنساء والولادة وجراحات اليوم الواحد والعلاج الكيماوى بمستشفى العريش العام، وافتتاح وحدة العلاج الكيماوى لخدمة نحو 700 مريض يتكبدون مشقة السفر للعلاج فى محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى، وأن الوحدة أنشئت بالجهود الذاتية لأهل الخير وبدعم من وزارة الصحة المصرية.

وقال الدكتور احمد منصور مدير مسشفى العريش أن المستشفى مرت بـ 4 مراحل تطوير شملت الدور الأرضى والأول بمبنى الطوارئ، ومحطة طلمبات الحريق الرئيسية، ومحطة كهرباء مبنى الطوارئ، وزيادة سعة خزان الأكسجين.

وأشار أن مراحل تطوير مستشفى العريش العام تتضمن تنفيذ أعمال لتطوير الدورين الثانى والثالث بمبنى الطوارئ بعد إخلاء الغسيل الكلوى، وإنشاء مبنى ادارى كإمتداد لمبنى الإقامة، والمرحلة الرابعة تتضمن رفع كفاءة أنظمة الكهرباء والتيار الخفيف، وأنظمة الحريق والتكييف للمبانى الأربعة وهى مبنى العيادات الخارجية بإجمالى مسطح 1710م2، ومبنى دار الضيافة بإجمالى مسطح 1800م2، ومبنى مبيت الممرضات بإجمالى مسطح 750م2، ومبنى المعامل المشترك بإجمالى مسطح 1500م2، موضحا أن أعمال المرحلة الرابعة تتضمن أيضا مد شبكات الإطفاء والتكييف لبعض الأماكن بالمبنى الرئيسى بإجمالى مسطح يصل إلى 2500م2، إلى جانب تطوير الموقع العام وإنشاء كافيتيريا.