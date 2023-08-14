إصابة مدرس سقط من قطار في محطة سكة حديد الواسطى ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب مدرس، باشتباه كسر فى الحوض واشتباه كسر فى القدم اليمنى، وذلك إثر سقوطه من قطار بمحطة السكة الحديد الواسطى فى بنى سويف، وجرى نقله إلى مستشفى الواسطى المركزى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة شخص إثر سقوطه من قطار بمحطة السكة الحديد فى الواسطى ببنى سويف.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى الواسطى المركزى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى أحمد. م. أ، 43 سنة، مُدرس، مقيم العياط بمحافظة الجيزة، مصاب باشتباه كسر فى الحوض واشتباه كسر فى القدم، وجرى نقله إلى مستشفى الواسطى المركزى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالحادث، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.