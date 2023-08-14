إصابة شخصين بجروح فى مشاجرة بأبو النمرس بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين شخصين في أبو النمرس، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن إصابتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة بمنطقة أبو النمرس، بإجراء التحريات تبين أن خلافا أدى لنشوب مشاجرة بين شاب وسائق توك، مما أسفر عن إصابتهما بجروح.

وتم التحفظ على طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.