إصابة شخصين بجروح طعنية فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب المحافظة بين طرفين وضبط المشاركين فيها، والتي نتج عنها إصابة شخصين، وتم نقلهما للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج، وتم تعيين الخدمات اللازمة بمكان المشاجرة والحالة الأمنية مستقرة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا؛ بسبب خلافات الجوار ووجود مصابين تم نقلهما للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث البلينا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الحلافي دائرة المركز البلينا بين طرف أول مأمون ف ت ع (32 سنة مزارع) مصابا بجرح قطعي بمنتصف الصدر، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وبين "طرف ثان" بدر ف ت ع (35 سنة سائق شقيق الطرف الأول) مصابا بجرح قطعي باليد اليمني، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، ومقيمين بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول سلاح أبيض "سكين" وبحوزة الطرف الثاني سلاح أبيض "سكين" تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات أسرية فيما بينهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.