إزاى تحسن حالة الجهاز الهضمى بطرق صحية

كتبت نهير عبد النبى

يعمل جهازك الهضمي دون توقف لتزويد كل خلية في جسمك بالوقود وإزالة الفضلات بكفاءة، حيث يمكن أن يكون لإهمال الجهاز الهضمي آثار ضارة تؤثر على كل جزء من حياتك، ويؤثر نظامك الغذائي وخيارات نمط الحياة الأخرى بشكل كبير على صحة الجهاز الهضمي، وغالبًا ما تكون مناطق يمكن أن يكون للتغييرات الصغيرة فيها تأثير كبير.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تؤدي بها اختيارات نمط الحياة إلى تحسين صحة الجهاز الهضمى وفقا لما ذكره موقع gastroconsa.



1: تناول الفاكهة والخضروات تحتوي الخضار والفواكه على العناصر الغذائية الصحية والألياف لدعم الجهاز الهضمي والصحة العامة و مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات لها خصائص مقاومة للسرطان ، والألياف تقلل من خطر الإصابة بالإمساك.



2: اختر الحبوب الكاملة والمكسرات لا تزال الحبوب الكاملة تحتوي على الألياف الغذائية والحديد ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الصحية الأخرى المفقودة عند تكرير الحبوب لصنع الأطعمة المصنعة مثل الدقيق الأبيض والخبز الأبيض والبسكويت والمعجنات و تقلل الألياف من خطر الإصابة بالإمساك ، كما أن بعض الحبوب الكاملة تدعم بكتيريا الأمعاء الجيدة.

الخيارات الجيدة هي: الأرز البني، دقيق الشوفان، الفشار، منتجات القمح الكامل، الشعير

3: الحد من اللحوم الحمراء والمعالجة تحتوي اللحوم المصنعة عادة على كمية غير صحية من الصوديوم والدهون والنترات المرتبطة بسرطان القولون تم ربط اللحوم الحمراء بالسرطان وأمراض القلب ومشاكل الجهاز الهضمي.

الخيارات الجيدة هي: الدجاج، والأسماك، والبقوليات ، وقصر اللحوم الحمراء على 2-3 حصص في الأسبوع

4: الحد من السكريات المضافة الكثير من السكر يمكن أن يخل بتوازن البكتيريا الجيدة ويسبب الالتهاب توجد السكريات المضافة في العديد من المنتجات، وخاصة المخبوزات والآيس كريم والحلويات. يتم إضافتها أيضًا إلى العديد من الأطعمة المصنعة ، حتى عندما لا تتوقعها مثل صلصات المعكرونة وتوابل السلطة والحساء.

الخيارات الجيدة هي: الفواكه مقابل الحلوى والأطعمة الكاملة غير المصنعة

5: طهي الطعام الصحي لا يقتصر تناول الطعام الصحي على اختياراتك الغذائية فحسب ، بل يتعلق أيضًا بكيفية تحضيرها تعتبر الأطعمة المقلية والمشوية من الأطعمة اللذيذة ولكن لها جانب سلبي تحتوي الأطعمة المقلية على دهون غير صحية ، في حين أن الشواء بدرجة حرارة عالية يمكن أن يؤدي إلى مواد مسرطنة (مواد كيميائية مسببة للسرطان).

الخيارات الجيدة هي: الطهي بالبخار، أو الطهي، أو السلق، أو التحمير، أو الغليان، أو الطهي في الميكروويف

6: تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك البروبيوتيك هي بكتيريا صحية تحافظ على البكتيريا السيئة تحت السيطرة وتغذي أمعائك من أجل الهضم الصحي.

الخيارات الجيدة هي: الزبادي، والكيمتشي، وخل التفاح الخام، والثوم، والبصل، ومخلل الملفوف.

7: ابق رطبًا إذا أصبت بالإمساك ، فقد لا تشرب ما يكفي يساعد شرب الماء على منع الإمساك ويدعم وظيفة الأمعاء الصحية. تعتمد كمية المياه التي تحتاجها يوميًا على العديد من العوامل مثل الحجم ومستوى النشاط والصحة بشكل عام ، يحتاج البالغون إلى 4-6 أكواب من الماء يوميًا.

الخيارات الجيدة هي: الماء، الشاي الأخضر، القهوة السوداء، الحليب الخالي من الدسم، العصير الطازج

8: تمرن بانتظام يساعد التمرين المنتظم على تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي بشكل أسرع ، مما يقلل من خطر الغثيان والانتفاخ والإمساك يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أيضًا إلى تحسين أعراض الإمساك ومرض التهاب الأمعاء.

الخيارات الجيدة هي: المشي بعد الوجبات أو 30 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى الشديدة يوميًا

9: الحفاظ على وزن صحي يقلل الحفاظ على وزن صحي من فرص الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي وحصى المرارة وبعض سرطانات الجهاز الهضمي وغير ذلك يمكن أن يساعدك اتباع الاقتراحات الخاصة باتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام في الحفاظ على وزن صحي.

الخيارات الجيدة هي: فقدان الوزن الصحي إذا لزم الأمر، والغذاء الصحي ، وممارسة الرياضة بانتظام

10: لا تدخن أنت تعلم أن التدخين مضر برئتيك ، ولكن قد تفاجأ عندما تجد أنه ضار أيضًا بجهازك الهضمي. وجد أن التدخين يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالارتجاع الحمضي ، وقد ثبت أن الإقلاع عن التدخين يحسن الأعراض كما توصلت الأبحاث إلى وجود صلة بين التدخين وقرحة المعدة والحاجة المتزايدة لإجراء جراحة لسرطان الجهاز الهضمي والتهاب القولون التقرحي.



11:احصل على قسط كافٍ من النوم تؤثر قلة النوم على كل أجهزة الجسم ، بما في ذلك الجهاز الهضمي قد يؤدي الحرمان من النوم إلى التهاب الأمعاء ، مما قد يؤدي إلى ظهور أعراض في الجهاز الهضمي.

الاختيار الجيد هو: اهدف إلى الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة



12: تقليل التوتر يؤثر الإجهاد طويل الأمد سلبًا على صحتك العامة ويرتبط بالإسهال والإمساك والقولون العصبي والقرحة يمكن أن تفيد إدارة الإجهاد من خلال تقنيات إدارة الإجهاد عملية الهضم.

الخيارات الجيدة هي: اليوجا، والتأمل، وتمارين التنفس، والتمارين الرياضية ، والعلاج

كل شخص يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي في مرحلة ما يمكن أن تكون غير مريحة ، ويصعب التحدث عنها ، ومزعجة لأنشطتك اليومية في حين يمكن تحسين العديد من مشاكل الأمعاء عن طريق إجراء تغييرات معينة في نمط الحياة، فإن بعضها يتطلب زيارة الطبيب من أجل التشخيص وخطة العلاج.