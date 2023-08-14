اليوم السابع
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إحالة المتهمة بالنصب على المواطنين فى شبرا للمحاكمة

الإثنين، 14 أغسطس 2023 07:00 ص
إحالة المتهمة بالنصب على المواطنين فى شبرا للمحاكمة محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة الساحل، إحالة سيدة  للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة النصب بزعم تسفيرهم لتأدية مناسك الحج.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل حال اختبائها لدى إحدى صديقاتها بدائرة القسم، وبحوزتها (عدد 3 جوازات سفر، كمية من المشغولات الذهبية، إيصال إيداع مبلغ مالى باسمها بأحد البنوك)، لاتهامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين.
 
كشفت التحريات قيام المتهمة بالحصول  من المواطنين على مبالغ مالية نظير تسهيل سفرهم لتأدية مناسك الحج، على خلاف الحقيقة وباستدعاء المجنى عليهم أيدوا ما سبق، واتهموها بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

اخبار الحوادث

النصب

عقوبة النصب

شبرا



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