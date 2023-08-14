أسامة الشاهد رئيسًا للغرفة التجارية بالجيزة خلفا لعادل ناصر

كتب إسلام سعيد

فاز المهندس أسامة الشاهد برئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وذلك بعد إعلان نتيجة جلسة الاجراءات لتشكيل هيئة مكتب غرفة الجيزة التجارية للدوره 2023- 2027 وحصل المهندس أسامة الشاهد على 9 اصوات مقابل 7 اصوات لمنافسه صابر سرور.

وفاز وائل ناصر بمنصب النائب الأول لرئيس الغرفة بعد حصوله على 10 أصوات مقابل 6 أصوات لمنافسه المحاسب عبد الله غراب وحصل خالد سالم على منصب النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة بالتزكية وتم انتخاب حسام رفعت سكرتير عام الغرفة بعدد اصوات 11 صوت مقابل المهندس مجدى عرابى الذى حصل على 5 أصوات و فاز المهندس السيد زغلول بمنصب أمين صندوق الغرفة بالقرعة بعد تعادله بالأصوات مع احمد جابر و حصل محمد أبو القاسم على منصب أمين الصندوق المساعد بالقرعة بعد تعادله بالأصوات مع محمد هداية.

وقال المهندس أسامة الشاهد، خلال تلك الدورة سنعمل علي تنفيذ برنامج شامل لتأهيل التجار لمواكبه التطور الكبير في سوق العمل و حصر شامل لكافة المشاكل و المعوقات التي تواجه كل نشاط علي حدة بالتنسيق مع الشعب الفرعية لكل نشاط والتعرف على كافة المعوقات التي تواجه الأنشطة و العاملين بها و التي نتجت عن الازمة الاقتصادية العالمية و تحديد الحلول لكافة المشاكل التي تواجه أعضاء الغرفة التجارية بالجيزة و منتسبيها التي تتناسب مع الواقع الفعلي الذي تمر به البلاد بالاضافة الى خلق آليات جديدة للتواصل مع كافة الوزارات والهيئات و المصالح التي يتم التعامل معها حتي يمكن حل المشاكل وإزالة المعوقات في كافة المجالات ووضع أليات للتواصل الدائم و المستمر و الفعال لحل كافة المشاكل الضريبية و الجمركية التي تمثل أكبر المعوقات التي تواجه معظم الأنشطة و العمل علي فتح مجالات جديدة للتمويل لتشجيع أعضاء الغرفة و منتسبيها سواء الأنشطة الجديدة او القائمة بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية المختلفة.

وأضاف الشاهد، أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل على مشاركة الغرفة فى زيادة التصدير للسوق الافريقى من خلال التواصل مع الغرف الافريقية وتيسير وصول السلع المصرية للاسواق والبلدان الأفريقية ورفع مقترحات لحل مشكل المستوردين والمصدرين لرئاسة الوزراء ووزارة الصناعة.