اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 أغسطس 2023 03:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

USA Today: دراما هانتر بايدن القانونية تلقى بظلالها على مساعى جو لإعادة انتخابه

الأحد، 13 أغسطس 2023 03:01 م
USA Today: دراما هانتر بايدن القانونية تلقى بظلالها على مساعى جو لإعادة انتخابه جو بايدن - هانتر بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" إن دراما هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي ستحوم حول الحملة الانتخابية لوالده فى سباق البيت الأبيض 2024 بعد تعيين محقق خاص للنظر فى الاتهامات جنائية التي يواجهها.

وذكرت الصحيفة أنه فى الشهر الماضى، بدا للرئيس بايدن أن المشكلات القانونية لنجله تتراجع بعدما توصل محامو هانتر إلى اتفاق إقرار بالذنب مع المدعين فيما يتعلق بتهم التهرب من الضرائب وحيازة سلاح.

لكن الاتفاق تداعى، وقام وزير العدل ميريك جارلاتد بتعيين محقق خاص للتحقيق فى القضية الجنائية، لتحوم الدراما القانونية لهانتر حول مساعى والده لانتخابه لفترة ثانية.

ورأت الصحيفة أن تعيين المحقق الخاص ديفيد فايس، المدعى الأمريكي فى ديلاور الذى أشرف على القضية خمس سنوات، محققا خاصا لا يعد فقط إشارة على تحقيق أوسع، وقالت وزارة العدل إنها تتوقع محاكمة على هذه الاتهامات التي تم توجيهها بالفعل ضد هانتر بايدن، وهو ما يضمن تجمهر كاميرات التلفزيون أمام قاعة المحكمة  لملاحقة نجل الرئيس مع انطلاق الحملة الانتخابية لعام 2024.

وقال ريتشارد بانتر، أستاذ القانون فى جامعة مينسوتا، والذى عمل محاميا للأخلاقيات فى إدارة جورج دبليو بوش، إن هذا ليس بأمر جيد للرئيس، مشيرا إلى أن الجمهوريون سيركزون على المتاعب القانونية لهانتر بايدن بشكل أكبر لو أصبح ترامب مرشح الحزب الجمهورى فى الانتخابات القادمة.

وذهب بانتر إلى القول بأن هذا الأمر سيكون قضية كبرى فى الحملة الانتخابية بشكل واضح. ونظرا لحقيقة أن ترامب يواجه لوائح اتهامات فى ثلاث قضايا، وربما يواجه الرابعة، فإن الجمهوريين سينتزعون كل ما فى وسعهم.

 

 


هانتر بايدن

نجل الرئيس الامريكى

جو بايدن

انتخابات 2024

الرئيس الامريكى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة