5 طرق لتبييض الأسنان.. أبرزها صودا الخبز

كتبت ميرفت رشاد

غالبًا ما ينسى الأشخاص قيمة الحفاظ على نظافة أسنانهم قبل البدء في عملية تبييض الأسنان، الجميع يسعى أن يكون لديه ابتسامة أكثر بياضًا، ولكن عليك معرفة أهمية العناية بالأسنان والنصائح والأساليب لتبييض الأسنان حتى تتمكن من اختيار الطريقة التي تمنحك ابتسامة رائعة، وفقًا لما نشره موقع "hindustantimes".

العناية بالأسنان

يجب أن يبدأ التنظيف في المنزل بالفرشاة مرتين يوميًا ، ويفضل أن يكون ذلك بفرشاة صوتية تضمن إزالة كل البلاك وعدم استخدام فرشاة صلبة أبدًا حيث يمكنها إزالة الطبقة الخارجية من المينا للأسنان، إلى جانب ذلك ، استخدم معجونًا غير كاشط للسبب نفسه، ثانيًا ، يجب دائمًا تنظيف الأسنان بالخيط بعد الوجبات لتنظيف الأسطح بين الأسنان لأن عدم القيام بذلك يؤدي إلى تلطيخ ما بين الأسنان.

التدخين والاستهلاك المستمر للشاي والقهوة يساهمان بشكل كبير في ظهور بقع صفراء وبنية على الأسنان الخارجية، للحصول على أسنان أكثر إشراقًا ، يجب على المرء بالتأكيد زيارة طبيب الأسنان لإجراء المقشر جنبًا إلى جنب مع التلميع، ثم التبييض، ويفضل أن يكون هناك فجوة لمدة يومين على الأقل بين التبييض والقشور .

خمس طرق لتبييض الأسنان

الحفاظ على نظافة الفم

من خلال القضاء على بكتيريا الفم وتجنب تكون البلاك ، يساعد التنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط في الحفاظ على أسنانك بيضاء متلألئة، يمكن إزالة بقع الأسنان بلطف باستخدام معجون الأسنان ويمكن التخلص من البكتيريا المسببة للبلاك باستخدام الخيط، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تحافظ عمليات تنظيف الأسنان الروتينية على أسنانك صحية ومشرقة.

زيت جوز الهند

يهدف إلى تعزيز نظافة الفم وإزالة السموم من الجسم. من أجل التخلص من البكتيريا التي يمكن أن تشكل البلاك وإعطاء أسنانك مظهرًا أصفر ، فإن الإجراء يستلزم تحريك زيت جوز الهند في فمك، نظرًا لمذاقه اللطيف ومزاياه الصحية العديدة .

استخدم الفرشاة مع صودا الخبز

تعد صودا الخبز مكونًا شائعًا في معجون الأسنان لأنه يحتوي على تأثيرات تبييض طبيعية، يعمل كمادة كاشطة خفيفة لإزالة البقع السطحية من الأسنان، تنتج صودا الخبز أيضًا بيئة قلوية في فمك تمنع نمو البكتيريا، تعمل مادة التبييض الكيميائية العضوية المعروفة باسم بيروكسيد الهيدروجين أيضًا على تدمير الجراثيم الفموية وتساعد في تبييض الأسنان، قد يساعدك استخدام بيروكسيد الهيدروجين في غسول أو معجون في تبييض أسنانك ، نظرًا لأن بيروكسيد الهيدروجين لديه القدرة على قتل البكتيريا ، فقد استخدمه البشر لعلاج الجروح لسنوات.

اختر الأطعمة الخالية من البقع

يشتهر التوت الداكن والصودا والقهوة بتغير لون الأسنان، بينما لا يجب عليك تجنبها تمامًا ، يجب عليك تقليل مقدار الوقت الذي تلامس فيه هذه المواد أسنانك.

التبييض الاحترافي للأسنان

يستخدم أطباء الأسنان طرقًا احترافية مختلفة لتبييض الأسنان.