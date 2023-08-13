15 مليار جنيه تمويلا للمشروعات.. "حياة كريمة" توفر فرص عمل حقيقية (فيديو)

إنجازات كبيرة حققتها الدولة فى مبادرة حياة كريمة، لتغيير واقع حياة قرابة 60 مليون مصرى يعيشون بالريف المصرى، وحقق مشروع "حياة كريمة" كل أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17.

وبلغ إجمالى مُخصصات المرحلة الأولى من المشروع 350 مليار جنيه، لتنفيذ حوالى 23 ألف مشروع فى 1477 قرية فى 52 مركزا. فى نطاق 20 محافظة بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن.

ومن الإنجازات الملموسة للمرحلة الأولى من حياة كريمة، العمل على إتاحة قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من البنوك، وجهات التمويل المختلفة بقيمة 15 مليار جنيه، إذ تستهدف المبادرة توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

وأبرز ما تم تحقيقه فى المرحلة الأولى، إنشاء 382 وحدة صحية ومستشفى مركزى و317 وحدة إسعاف و14.2 ألف فصل و787 مركز شباب، ضمن جهود الدولة لتطوير خدمات التنمية البشرية.

والانتهاء من 305 مجمعات خدمات حكومية و776 مكتب بريد و231 نقطة شرطة و259 مشروع كهرباء وإنارة، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وغيرها من المشروعات العملاقة.