يجدد شباب الجلد وعلاج الإسهال.. اعرف فوائد ماء الأرز

كتبت ميرفت رشاد

الأرز هو أحد الأطعمة الأساسية المتوفرة دائمًا في مطبخنا وهو مخزن للفيتامينات والمعادن الأساسية، يمكن الحصول على العديد من هذه العناصر الغذائية عن طريق نقع الأرز في الماء والحصول على السائل الأبيض، يُعرف باسم ماء الأرز في الوقت الحاضر، ويمكن أن تفيد مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الموجودة فيه صحة شعرك وبشرتك بشكل كبير، وإليك الفوائد الصحية، وفقًا لما نشره موقع " hindustantimes".

ما هو ماء الأرز؟

ماء الأرز عبارة عن سائل أبيض كثيف يتم الحصول عليه من الماء المستخدم لغسل الأرز قبل طهيه أو غليه، خاصة أنه غني بالنشا ويحتوي على العديد من مضادات الأكسدة المهمة التي تعود بفائدة كبيرة على صحتنا.

طريقة تحضير ماء الأرز

خذ 10 جرامات من الأرز واغسلها مرة واحدة.

أضف الآن 60-80 مل من الماء واحتفظ به مغلقًا في وعاء طيني / وعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ لمدة 2-6 ساعات.

ثم نقع الأرز في الماء لمدة 2-3 دقائق.

يمكنك ارتشافه طوال اليوم.

يمكن تخزين ماء الأرز هذا لمدة 6-8 ساعات، من الأفضل عمل ماء أرز طازج كل يوم.

أي أرز مناسب للاستخدام بما في ذلك الأرز المكسور.

فوائد ماء الأرز

حرقان البول والإسهال

إنه بارد بطبيعته وبالتالي يمكن أن يساعد أيضًا في حرق التبول والإسهال واضطرابات النزيف وغزارة الدورة الشهرية، يقلل ماء الأرز أيضًا من الإحساس بالحرقان في راحة اليد وباطن القدم.

مفيد للبشرة والشعر

"بخلاف ذلك ، يمكنك أيضًا استخدامه لغسل وجهك وشعرك، ماء الأرز مليء بالعديد من المعادن والفيتامينات التي لها نتائج مذهلة على الجلد، فهو يحتوي على مركب يسمى" إينوزيتول "الذي يعزز نمو الخلايا ، ويؤخر عملية الشيخوخة ويحفز تدفق الدم، كما يحتوي ماء الأرز على مضادات الأكسدة والترطيب والأشعة فوق البنفسجية، تمتص الأشعة خصائصها التي تشد المسام وتمنع التصبغ والبقع العمرية

مشروب الطاقة

في الأيام التي تستنزف فيها طاقتك وتشعر بانخفاض الطاقة ، يعد هذا مشروبًا طبيعيًا لزيادة مستويات الطاقة لديك.

من يجب أن يتجنب ماء الأرز؟

نظرًا لأنه رائع بطبيعته، يجب على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من السعال والبرد تجنب الإصابة به.