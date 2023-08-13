

وقال دارمانين - في برقية موجهة إلى قادة الشرطة والدرك - إن استمرار ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي يتطلب التحلي باليقظة الشديدة، خاصة تجاه الأماكن ذات الطابع الديني.



وفي سياق عطلة 15 أغسطس بمناسبة "عيد انتقال العذراء"، طالب الوزير من قادة الشرطة والدرك إعطاء "تعليمات لقوات الأمن بالتواجد بشكل منهجي أمام دور العبادة خلال ساعات العمل الرسمي".



كما طالب دارمانين من قادة الشرطة بالاتصال برؤساء البلديات لحشد الشرطة البلدية والأجهزة الخاصة بهم.



ويحتفل آلاف من المسيحيين الكاثوليك، في فرنسا في 15 أغسطس من كل عام بعيد انتقال مريم العذراء، وسط إقبال كثيف على حرم السيدة العذراء فى مدينة لورد في جنوب غرب البلاد .