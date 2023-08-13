وزير البترول يضع حجر أساس مشروعات تطوير وتوسعات ميناء الحمراء بالعلمين الجديدة

كتبت - مروة الغول

أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جولة بميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة على البحر المتوسط قام خلالها بافتتاح ووضع حجر أساس عدد من مشروعات التطوير والتوسعات الجارية بالميناء والتي تنفذها شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) المٌشَغِلة للميناء في إطار استراتيجية تطوير وتعظيم البنية التحتية بقطاع البترول.

وأكد المهندس طارق الملا خلال الجولة ومتابعة المشروعات الجديدة ان البنية التحتية لقطاع البترول بمنطقة العلمين الجديدة ممثلة في ميناء الحمراء البترولي تعد فرصة و مزايا مهمة يعمل القطاع علي تعظيمها واستغلالها علي النحو الأمثل وزيادة المردود المتحقق منها يدعمه في ذلك الموقع الجغرافي والكفاءات البشرية، وأضاف الملا أن هناك رؤية وخطط عملية منفذة من قطاع البترول لإستثمار الامكانيات الكبيرة وتطوير اللوجستيات والبنية التحتية البترولية بمنطقة الميناء وتوسعاته بما يسمح بمواكبة النمو والتوسع العمراني والتنموي المستمر بمنطقة العلمين والمنطقة الغربية من مصر .

الملا يضع حجر أساس منطقة تخزين وتداول المنتجات البترولية جنوب ميناء الحمراء بالعلمين

وتفقد المهندس طارق الملا يرافقه عدد من قيادات قطاع البترول موقع مشروع منطقة تداول وتخزين المنتجات البترولية بالتوسعات الجارية جنوب الميناء، حيث قام بوضع حجر الأساس للمشروع الجديد الذي يخدم المجتمع العمراني الجديد بمدينة العلمين الجديدة والظهير الصناعي بها لتأمين متطلباته من الوقود، وستساعد منطقة تخزين وشحن المنتجات البترولية البالغ طاقتها نحو 400 ألف طن كذلك على تقليل حركة مركبات نقل المنتجات البترولية علي الطريق الساحلي.

وتابع الملا خلال تفقده موقع إقامة المشروع عرضاً من المهندس ابراهيم مسعود رئيس شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) وفريق العمل بالمشروع حول مراحل العمل الجارية لإنجازه والأعمال المخططة خلال الفترة المقبلة.

كما تفقد الملا ومرافقوه الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع توسعات وزيادة السعة التخزينية لميناء الحمراء بتوسعات المنطقة الشمالية للميناء لتعظيم حركة تداول واستقبال البترول الخام .

وأوضح المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو أن مشروع زيادة السعة التخزينية يضم 8 مستودعات لتخزين البترول الخام علي مرحلتين بواقع 4 مستودعات لكل مرحلة، وستشمل المرحلة الأولى إقامة مستودعات بسعة 630 ألف برميل للمستودع الواحد لتسهم في مضاعفة السعة التخزينية الإجمالية للميناء إلى نحو 5.3 مليون برميل خام، ثم البدء في المرحلة الثانية التي تستهدف الوصول بالسعة التخزينية إلى ما يناهز حوالي 8 ملايين برميل.

يٌشار إلى أن التوسعات الجديدة في ميناء الحمراء البترولي بالعلمين تنفذها أيادي مصرية بالكامل بالتعاون بين شركة ويبكو وشركة بتروجت التي نفذت اعمال التصميمات والإنشاءات .

الملا يفتتح محطة الطاقة الشمسية بميناء الحمراء بالعلمين الجديدة

افتتح المهندس طارق الملا عددا من مشروعات التطوير والتحديث ورفع الكفاءة بعض المشروعات بميناء الحمراء، وتضم مشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 كيلووات وتهدف المحطة لتنويع مصادر توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد علي الطاقة الكهربائية المنتجة من الشبكة القومية بمعدل 1000 ميجاوات ساعة خلال السنة لخفض استهلاك الطاقة المولدة من الوقود التقليدي وكذلك الانبعاثات الكربونية، ونفذت المحطة شركة جاس كول بتكلفة استثمارية 11 مليون جنيه.

كما افتتح الملا محطة مضخات شحن البترول الجديدة بميناء الحمراء لمضاعفة قدرة ومعدلات شحن الخام من تسهيلات الميناء إلى الناقلات لتصل إلى مليون برميل يومياً وتقليل المدة الزمنية للشحن وذلك بعد إضافة ثلاث مضخات رفع بقدرة 355 كيلوات وثلاث مضخات رئيسية بقدرة 1.1 ميجاوات .

وقام الملا بإعطاء إشارة تشغيل المستودع الجديد لتخزين البترول الخام وهو المستودع رقم (8) بالميناء بسعة 630 ألف برميل ليصل بالسعة التخزينية الحالية للميناء إلى 2.8 ملايين برميل وتم تنفيذ أعمال التصميمات للمشروعين من خلال شركة إنبي وأعمال الإنشاءات بواسطة شركة بتروجت.

وافتتح الوزير مشروع جديد لتطوير وتحديث منظومة الأمن والسلامة بتسهيلات ميناء الحمراء في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف لتعظيم وسائل الامن والسلامة بمواقع العمل ومواجهة حالات الطوارئ، حيث تم إنشاء منظومة مكافحة حريق برية متكاملة وتطوير منظومة المكافحة البحرية بالميناء بما يوفر كذلك متطلبات السلامة لتوسعات الميناء، علاوة على تحديث منظومة الإنذار والإطفاء بالكامل، ونفذت المشروع شركتا إنبي وبتروسيف.

وحضر الجولة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و نائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة ونائبه لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس أيمن عبدالبديع والمهندس أحمد الخليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبى والمهندس عمرو عبدربه رئيس شركة جاس كول .