وزارة التضامن تعلن إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة

كتب مدحت وهبة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة تتضمن مرحلتين، الأولى تتمثل فى التقييم الطبى وفقًا لنموذج الكشف الطبي المميكن والمعتمد من أحد المستشفيات التابعة لـ"وزارة الصحة والسكان - المستشفيات الجامعية - مستشفيات القوات المسلحة – مستشفيات هيئة الشرطة " والتى تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، وذلك من خلال الحجز على موقع وزارة الصحة والسكان أما المرحلة الثانية فتتمثل في التقييم الوظائفي من قبل مكاتب التأهيل الاجتماعي لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها فى تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي.

وسبق أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي المميكن، وذلك استمرارًا للحرص على الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، حيث يكتفي أن يتقدم الشخص بتقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءًا من شهر مارس 2019 وحتي تاريخه، على أن يكون معتمدًا من أحد مستشفيات " وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها أو التابعة للقوات المسلحة أو هيئة الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أوالمستشفيات الخاصة " على أن يوضح إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة، كما يتم إجراء التقييم الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته ضمن الإعاقات التالية : الشلل الدماغي- الشلل الرباعي - الشلل النصفي الطولي أو السفلي - الحالات المتقدمة من ضمور العضلات – البتر في طرف واحد أو متعدد الأطراف ما عدا بتر الأصابع" شلل الأطراف الشديد في طرف أو أكثر – كف البصر – فقد السمع التام – الإعاقات الذهنية الشديدة – حالات اضطراب طيف التوحد – الإعاقات المتعددة – ذوي القزامة – حالات الإعاقة السمع بصرية.