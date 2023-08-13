هل تشعر بالخوف عند الجلوس فى الأماكن المظلمة؟.. اعرف الأسباب

كتبت فاطمة ياسر

هل تشعر بالخوف والفزع والرعب عند الجلوس في الظلام؟.. إذا كنت تعاني من فوبيا الظلام، التي تعرضك لاضطرابات نفسية فعليك أن تتعرف على أسباب وأعراض ذلك من خلال هذا التقرير وفقًا لموقع "healthline".

ما فوبيا الظلام؟، هي الخوف من الجلوس أو التواجد في أماكن مظلمة، لان هذا الأمر يساعد في حدوث اضطراب نفسي يظهر في الصغر ويزداد مع التقدم في العمر.

وعن أسباب الإصابة بفوبيا الظلام، أشار التقرير إلى أنها تعد اضطرابا نفسيا يتعرض للإصابة به الكثيرون منذ الصغر بالعمر، نتيجة للجلوس في مكان مظلم بشدة كعقاب، وأيضًا الجلوس في مكان مظلم يتسبب في عجز الشخص عن رؤية أي شيء ويزداد هذا الأمر في شعور الشخص بالخوف والذعر.

وأعراض الإصابة بفوبيا الظلام، تكون التالي:

-زيادة نسبة صدور العرق.

-التعرض للإصابة باضطرابات في المعدة.

- عدم القدرة علي التنفس بشكل طبيعي، والتعرض لصعوبة في التنفس.

- زيادة نسبة ضربات القلب.

- آلام شديد في الصدر.

- الدوخة وعدم الاتزان.

- الإصابة برعشة شديدة في الجسم نتيجة للشعور بالخوف.

- ارتفاع حرارة الجسم.

ويتم علاج فوبيا الظلام أنه يجب علي الأشخاص المصابون بفوبيا الظلام بالاسترخاء وممارسة الرياضة يوميا فهذه الحيل تساعد في علاج فوبيا الظلام بشكل كبير، وتجنب الجلوس في الأماكن المظلمة على قدر المستطاع وفي حالة عدم الإستجابة يجب الذهاب للطبيب.