نصائح للتعامل مع فوبيا ركوب الطائرة.. منها تمارين التنفس

كتبت فاطمة خليل

من الطبيعي أن تشعر ببعض القلق أثناء صعودك إلى الطائرة، لكن قد يتسبب الخوف الزائد في الشعور بالقلق وزيادة سرعة ضربات القلب، لذا في هذا التقرير نتعرف على نصائح للتعامل مع فوبيا ركوب الطائرة ، بحسب موقع " health".

نصائح للتعامل مع فوبيا ركوب الطائرة

السفر يمكن أن يجعلك تشعر بالتوتر، والصعود على متن الطائرة يمكن أن يزيد من ذلك نقدم بعض النصائح لمساعدة الجميع في التغلب على الخوف من الطيران، والمعروف أيضًا باسم رهاب الأيروفوبيا.

كيف تتغلب على فوبيا ركوب الطائرة

1. تحقق من أفكار القلق واعمل عليها وقم بتمارين التنفس

تعرف على القلق غير المتناسب الذي تعاني منه بسبب الموقف، يحدث القلق عندما تنتقل أذهاننا إلى سيناريو مستقبلي أو ماضي يشعرنا بالتهديد، مما يجعل أجسادنا وعقلنا غير مرتاحين، حتى نتوقف عن الاستسلام لتلك الأفكار السلبية ويصبح وعينا يقظًا، ونتحرر من الأفكار الموجودة في أذهاننا. قم ببعض تمارين التنفس للقلق.

2. تذكر جميع رحلاتك الجوية الناجحة السابقة

عندما تغلفنا السلبية ، فمن السهل أن تشعر بالضعف في وجهها. أثناء الجلوس على متن الطائرة ، يمكن أن تخطر ببالنا الكثير من الأفكار حول الأشياء التي يمكن أن تسوء. ومع ذلك ، إذا حولت تركيزك إلى تذكر جميع رحلاتك الناجحة السابقة ، فستبدأ في الشعور بمزيد من القوة والثقة، وستبدأ في التطلع إلى زيارة رحلة أخرى.

ذكّر نفسك بجميع الأوقات التي قضيتها في الرحلات الجوية بنجاح وأكملت رحلاتك بشكل مريح.

3. كن على دراية بالمبالغة التي تدور في ذهنك

يميل عقلك إلى التباهي بالسيناريوهات والأشياء التي تجعلك تشعر بمزيد من القلق. ضع في اعتبارك حقيقة أن هناك مبالغة تحدث والتي تجعلك تشعر بأن شيئًا فظيعًا سيحدث.

لا تدع أفكارك أو مشاعرك تخرج من دوامة. ضع أفكارك وعقلك تحت السيطرة واستمتع بما أنت عليه في تلك اللحظة.

4. اطلب الدعم عند الحاجة

إذا كنت تعتقد أنك شخص يمكن أن تشعر بالإثارة بسبب القلق من الرحلة، فأنت تطلب الدعم من أصدقائك أو أفراد أسرتك لتذكيرك بأن القلق لا يتناسب مع الموقف. ضع في اعتبارك حقيقة أن التجنب من شأنه أن يزيد القلق عادة.