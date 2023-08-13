ندوات توعوية وتثقيفية عن مخاطر الإدمان لأعضاء مراكز الشباب بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل الشباب و الرياضة بالشرقية ، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمحافظة بتنفيذ ندوات توعوية للشباب والفتيات أعضاء مراكز الشباب من خلال محاضرين متخصصين للتوعية بمخاطر الإدمان والآثار السلبية الناتجة عنه.

وأوضح وكيل الشباب والرياضة، أن الندوات التوعوية تم تنفيذها بمراكز شباب (كفر الاعصر - ناصر - سعود - سماكين الشرق- سماكين الغرب - ابو كبير - منزل حيان - الشمس)، وذلك بمشاركة 300 شاب وفتاه من أعضاء مراكز الشباب، لافتا إلي أن الندوات صاحبها تنفيذ انشطه تفاعليه للاطفال (ترفيهيه وفنيه ورياضيه ) بجانب توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

بدورة، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل اوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم.