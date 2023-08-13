نائب محافظ الجيزة تترأس الاجتماع الدورى لوحدات حماية الطفل بالمحافظة

كتبت - مرام محمد

عقدت محافظة الجيزة الاجتماع الدورى لوحدات حماية الطفل بالجيزة برئاسة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتنسيق بين الجهات المعنية بملف حماية حقوق الطفل.

وخلال الاجتماع استقبلت نائب المحافظ إحدى الحالات الواردة بوحدة أوسيم، حيث ناقشت الإجراءات المتخذة حيالها والتى كفلت لها العيش الكريم بعد إخراجها من دائرة الخطر، موجهةً بتقديم الدعم اللازم لها.

واطلعت نائب المحافظ على بيان بإنجازات وحدات الحماية، وناقشت البلاغات الواردة من الخط الساخن لنجدة الطفل والتى بلغ عددها 350 بلاغ.

وأكدت هند عبد الحليم إنهاء الوحدات لـ312 بلاغ منها، بالإضافة إلى إحباط 6 حالات زواج أطفال بحي الطالبية ومركزي منشأة القناطر وأطفيح، داعيةً المواطنين إلى ضرورة المشاركة الإيجابية للقضاء على الجرائم الموجهة ضد الأطفال من خلال الإبلاغ عن أى ممارسات سلبية تجاههم على رقم الخط الساخن لنجدة الطفل (16000).

ووجهت نائب المحافظ بضرورة توفير مترجم إشارة بكل وحدة لمساعدة الحالات الواردة من الأطفال ذوي الهمم وتوجيه حملات لتقديم الدعم الفنى بالوحدات لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة لخدمة المواطنين، مشددةً على استيفاء بيانات الخدمات المقدمة للأطفال من مديريات الصحة والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والقوى العاملة والتأمين الصحى لسرعة بحثها واتخاذ اللازم حيالها.

وأشاد صبرى عثمان مدير الشئون القانونية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة بدور مؤسسات وأفراد المجتمع المدنى فى تقديم الدعم لوحدات حماية الطفل والتعاون فى حالات الأطفال المعرضين للخطر.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة جاءت بالمركز الثانى على مستوى محافظات الجمهورية في استقبال عدد البلاغات الواردة على الخط الساخن لنجدة الطفل والاستجابة الفورية لها نتيجة لدور المحافظة والوحدات فى زيادة وعى المواطنين تجاه قضايا الطفل والجرائم الموجهة ضدهم وتعريفهم بالأدوات المتوفرة لحمايتهم وعلى رأسها الخط الساخن لنجدة الطفل.

وحضر الاجتماع ممثلى المجلس القومى للطفولة والأمومة وهبة الله عطا مدير الأمومة والطفولة بالمحافظة وأعضاء الوحدة العامة لحماية الطفل بالجيزة وممثلى مديريات الصحة والتضامن والتربية والتعليم والقوى العاملة والتأمين الصحى ومديرى وحدات حماية الطفل الفرعية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.