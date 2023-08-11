محافظ الجيزة يكلف مبروك البيومى رئيسا لمركز ومدينة أبو النمرس

كتبت - مرام محمد

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتكليف مبروك البيومي عبد الحميد عمار قائماً بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس.

ووجه محافظ الجيزة رئيس المركز بتكثيف العمل الميداني والمتابعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ خطط المحافظة وبرامج التنمية الموجهة لخدمة المواطنين والاستجابة الفورية للشكاوي الواردة.

يُذكر أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أصدر مؤخرا حركة محليات محدودة فى عدد من المحافظات تضمنت تنقلات وتعيينات لحوالي 13 قيادة محلية فى وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد ورؤساء المدن والمراكز، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية بالمحافظات.