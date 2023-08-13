اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد، 13 أغسطس 2023 01:13 م
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن,  بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.
 
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43013 طن تشمل : 10218 طن يوريا و 6995 طن رمل و 2450 طن أسمدة زراعية معبأ و 993 طن اسمنت و 310 طن كحول و 22047 طن بضائع متنوعة .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31754 طن تشمل : 8549 طن خردة و 642 طن خشب زان و 1692 طن فول صويا و 1970 طن ابلاكاش و 2595 طن ذرة و 9362 طن قمح و 6049 طن حديد و  3303 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 895 طن .
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 432 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 558 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4388 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 162932 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 116199 طنًا .
 
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3750 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة و أسيوط و كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4699 شاحنة .
 
 
 

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