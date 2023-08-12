ميناء دمياط يستقبل 19 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 سفينة، بينما غادر عدد 17 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31823 طن تشمل: 13139 طن يوريا و1705 طن رمل و2300 طن علف بنجر و356 طن كحول و1073 طن اسمنت و13250 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35561 طنا، تشمل : 7850 طن خردة و2119 طن خشب زان و2563 طن كسب فول صويا و1493 طن فول صويا و500 طن زيت طعام و1100 طن ابلاكاش و4885 طن ذرة و10445 طن قمح و4147 طن حديد و1908 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالى وزن 459 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 721 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 35 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2903 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 163319 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 119260 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3950 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا وبنى سويف، وقطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2809 شاحنة.