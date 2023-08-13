ملك البحرين يعين ممثلي بلاده في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

أ ش أ

أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمرا ملكيا بشأن تعيين ممثلي مملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم الأحد، أنه بحسب الأمر الملكي، يُعين أعضاء في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كل من: الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، وعلي عبد الله العرادي، وأحمد صباح السلوم، وحسن عيد بو خماس، وسبيكة خليفة الفضالة، مشيرة إلى أن تكون مدة عضويتهم في الهيئة ثلاث سنوات.



وتأسست الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة (الكويت، ديسمبر 1997) اقتناعاً بضرورة توسيع قاعدة التشاور وتكثيف الاتصالات بين الـدول الأعضاء.



وتتكون الهيئة من ثلاثين عضواً، بواقع خمسة أعضاء من كل دولة، وتختار سنوياً رئيساً لها من بين ممثلي الدولـة التي ترأس دورة المجلس الأعلى، ونائباً للرئيس من بين ممثلي الدولة التي تليها في الترتيب، ولا تناقش الهيئة من الأمور إلا ما يحال إليها من قبل المجلس الأعلى ، ويعاون الهيئة جهاز إداري يرتبط بالأمانة العامة لمجلس التعاون هو مكتب شئون الهيئة الاستشارية بمسقط.