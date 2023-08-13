اليوم السابع
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مصرع طفل فى حادث تصادم سيارة بالشرقية

الأحد، 13 أغسطس 2023 02:53 م
مصرع طفل فى حادث تصادم سيارة بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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لقى طفل عمره 3 سنوات  مصرعه، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة به أمام قرية منشية شفيق، نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى منيا القمح  المركزى بوصول " إسلام م ال "  3 سنوات مقيم نطاق مركز منيا القمح، جثة هامدة. 
 
وتبين من التحريات وتوقيع الكشف الطبى على الطفل حدوث وفاته إثر إصابته بتوقف بعضلة القلب، نتيجة تعرضه لحادث تصادم سيارة،وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي  طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.
 
 
 
 
 
 

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