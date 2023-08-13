مشروب شائع يتسبب فى رائحة الفم الكريهة

كتبت نهير عبد النبى

حذر طبيب الأسنان بايال بهالا، شاربي القهوة من أن المشروب يمكن أن يسبب بقعًا على الأسنان بسبب وجود مادة العفص (التانين) ونظرًا لأن القهوة لها "طبيعة حمضية"، فإن المشروب يمكن أن "يؤدي أيضًا إلى تآكل مينا الأسنان وحساسية الأسنان.

وحسب ما ذكره موقع إكسبريس فأن خصائصه المدرة للبول يمكن أن تسهم في جفاف الفم وتقليل إنتاج اللعاب، ما يزيد من خطر تسوس الأسنان.

وأوضح خبير الأسنان: "يلعب اللعاب دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الفم من خلال تحييد الأحماض وإزالة جزيئات الطعام والبكتيريا الضارة وجفاف الفم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بتسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة".

وأوضح بهالا أن "التانينات هي المسئولة عن اللون الغامق في القهوة ويمكن أن تلتصق بالمينا، ما يؤدي إلى تغير اللون والبقع على الأسنان.

كما أن القهوة حمضية، لذلك كلما طالت مدة ملامستها للأسنان، زاد الوقت اللازم لتآكل مينا الأسنان.

وقال بهالا: "إن احتساء القهوة ببطء يعرض أسنانك للتعرض المطول للسكر حال إضافته ويوفر هذا مزيدا من الوقت للبكتيريا الموجودة في فمك لتتغذى على السكر وتنتج الأحماض التي يمكن أن تلحق الضرر بالمينا.

وأوصى: "قلل من الوقت الذي تتلامس فيه أسنانك مع القهوة عن طريق شربها بسرعة أكبر واشطف فمك بالماء بعد شرب القهوة للمساعدة في تحييد الحموضة وإزالة مركبات البقع مارس نظافة الفم الجيدة، بما في ذلك التنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط وفحص الأسنان.