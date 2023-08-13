مستشار الرئيس الفلسطينى: قمة العلمين مهمة فى ظل تصعيد العدوان الإسرائيلى

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين تأتي في إطار طبيعي للتشاور وتأكيد المواقف العربية الداعمة للموقف الفلسطيني، خاصة من هذه الدول، مشددا على أن هذه المرحلة شديدة الحساسية والخطورة.

وأضاف الدكتور محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، اليوم الأحد، أن القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين التي ستعقد في العلمين في غاية الأهمية في ظل تصعيد للعدوان الاسرائيلي وتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وحديث عن تداول عربي من القضية.

وتابع: "الاسرائيليون يتحدثون عن أن القضية الفلسطينية لم تعد أولوية عربية وممكن التوصل لاتفاقيات ولكن القضية هي محور الاهتمام العربي وفي اهتمام ملايين العرب"، مؤكدا أن القمة الثلاثية تأكيد للرؤية العربية المشتركة وستبقى القضية الفلسطينية في صدارة المشهد العربي والاهتمام على الأرض.