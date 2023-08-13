مسؤول باليونيسيف فى مصر: يجب زيادة الالتحاق برياض الأطفال 25%

كتب محمود طه حسين

قال جيرمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف بجمهورية مصر العربية إن هناك أهمية للمشاركة مع المجتمع لوضع الأولويات ووضع خطة العمل لتطوير العملية التعليمية.

وتابع هوبكنز، خلال الحوار المجتمعي حول الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم اليوم الأحد ، "نعمل لدعم ومصاحبة وزارة التربية والتعليم في خطوة تطوير المناهج، ولدينا خبرة التعافي بعد فيروس كورونا وإدماج الاطفال في التعليم المصري".

وأكد أن هناك نجاحات حدثت في التعليم المصري، وهناك مستوى متقدم في الالتحاق بالمدارس، ونؤكد على المساواة في الحق في التعليم وخاصة في المرحلة الثانوية بين الذكور والإناث.