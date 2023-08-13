محافظ الإسماعيلية يكرم اللاعبين الحاصلين على مراكز متقدمة فى بطولات دولية 

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

كرم اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية ، اليوم الأحد، عددًا من اللاعبين المتميزين رياضيًا من أبناء المحافظة والحاصلين على مراكز متقدمة فى بطولات دولية وأفريقية خلال الفترة الماضية؛ تقديرًا لما حققوه من إنجازات في المجال الرياضي ودعمًا لهم وتحفيزًا على بذل المزيد من العطاء والتفوق.

جاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمتها محافظة الإسماعيلية بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وبحضور السكرتير العام للمحافظة، ومدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

وأشار "بشارة" في كلمته التي ألقاها، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها التنفيذية تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الرياضة، كما أنها تسعى دائما إلى دعم ورعاية أبنائنا الأبطال الحاصلين على بطولات دولية وأفريقية.

وطالب "بشارة" اللاعبين المتميزين بمزيد من الجهد، والعمل على الاحتفاظ بالمراكز المتقدمة في البطولات من أجل رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

ومن جهته، أكد سامي عبد الحليم، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، على دعم المحافظة الدائم لأبنائها المتميزين في كافة المجالات وتذليل كافة العقبات أمامهم من أجل تحقيق مراكز متقدمة.

وتم تكريم اللاعبين الحاصلين على ميداليات في بطولة أفريقيا للمصارعة بتونس خلال الفترة من 15 حتى 21 مايو 2023 وهم: فارس ضياء عطية (ميدالية ذهبية) بطل أفريقيا للمصارعة الحرة، كمال عمرو عبده (ميدالية فضية) بطل أفريقيا للمصارعة الحرة، عبد الفتاح العربي عبد الظاهر (ميدالية ذهبية) بطل أفريقيا للمصارعة الرومانية، غرام إيهاب غريب (ميدالية فضية) بطلة أفريقيا للمصارعة، فرح علي حمادة (ميدالية ذهبية- ميدالية برونزية) بطلة أفريقيا للمصارعة، صباح عيد جمعة (ميدالية ذهبية) بطلة أفريقيا للمصارعة النسائية، لوجي وليد خلف (ميدالية ذهبية) بطلة أفريقيا للمصارعة النسائية، غرام محمود عطية (ميدالية فضية- ميدالية ذهبية) بطلة أفريقيا للمصارعة النسائية.

كما تم تكريم اللاعبين الحاصلين على ميداليات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال بتونس خلال الفترة من 14 حتى 19 مايو 2023 وهم: نعمة سعيد (3 ميدالية ذهبية) بطلة أفريقيا وزن 71 كجم، سارة سمير (3 ميدالية ذهبية) بطلة أفريقيا وزن81 كجم.

وفي السياق ذاته، تم تكريم اللاعبين الحاصلين على الميداليات في رياضة الكاراتيه ببطولة البحر المتوسط بتونس خلال الفترة من 18 حتى 22 مايو 2023 وهم: محمد أشرف عرفة إبراهيم المصنف الأول على العالم (أول فرق جماعي شباب + ميدالية برونزية)، الحسن محمد علي عواد (أول فرق جماعي شباب).

وفي رياضة تنس الطاولة تم تكريم هنا أحمد حسن لاعبة في نادي القناة حاصلة على ميدالية ذهبية في بطولة البحر المتوسط بتونس خلال الفترة من 2 حتى 8 يوليو 2023، جومانا طارق قدري لاعبة في نادي القناة حاصلة على ميدالية ذهبية في بطولة العرب بالعراق خلال الفترة ٧/٢٨ حتى ٨/٤ عام 2023.

واهتمامًا باللاعبين المتميزين والحاصلين على ميداليات ومراكز متقدمة من ذوي الهمم، في رياضة تنس الطاولة، تم تكريم خالد كامل رمضان المدير الفني لتنس الطاولة (ميدالية برونزية)، نسرين سعيد تشارك حاليًا في أولمبياد فرنسا، لمياء محمد شحاتة فضية - ميدالية برونزية) - 2 ميدالية برونزية في بطولة الأردن الدولية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، السيد محمد سيكا لاعب في نادي القناة حاصل على ميدالية برونزية في بطولة الأردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي خلال الفترة ٦/١ حتى ٦/٤ عام 2023.