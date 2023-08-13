محافظ الإسماعيلية يُكرم أوائل الشهادة الثانوية العامة على مستوى المحافظة

كرم اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية أوائل الشهادات العامة لهذا العام على مستوى المحافظة، اليوم الأحد وذلك فى الاحتفالية الكبرى التى نظمتها المحافظة بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية، والتى شملت تكريم 74 طالبًا وطالبةً من حَمَلَة الشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية والتربية الخاصة.

وهنأ محافظ الإسماعيلية الطلبة المتفوقين، مؤكدًا على توفير كافة سُبل الدعم اللازم لهم؛ تشجيعًا وتحفيزًا لهم على تحقيق المزيد من التفوق.

وأعرب محافظ الإسماعيلية، عن بالغ سعادته بتكريم المتفوقين علميًا من أبناء الإسماعيلية، مؤكدًا لهم جميعًا على أن هذا النجاح هو بداية المشوار نحو تحقيق آمالهم وطموحاتهم فى بناء المستقبل، ومناشدًا لهم بالحفاظ على هذا التفوق والاستمرار فى النجاح والتقدم باعتبار أنهم أمل مصر وقادتها فى المستقبل وصانعى تاريخ هذا البلد.

وأكد بشارة على تقديره لدور القائمين على العملية التعليمية والمدرسين وكل من يعمل بقطاع التربية والتعليم، مُثمنًا مجهوداتهم وإسهاماتهم فى هذا التفوق والنجاح.

كما أشاد المحافظ بدور أُسر وأولياء أمور الطلاب المتفوقين؛ تقديرًا وعرفانًا بالجميل لدور الأسرة ودعمها وإسهاماتها فى نجاح وتفوق أبنائها وصناعة جيل جديد لقادة مستقبل مصر.

وجاء فى مقدمة المكرمين الطالب أدهم محمود حسن فهمى، الحاصل على المركز الأول على الجمهورية شعبة الرياضيات من طلبة مدرسة المتفوقين بالإسماعيلية بمجموع درجات 661.3

كما كرم المحافظ أوائل محافظة الإسماعيلية الشعبة العلمية(علوم) وهم جنى تامر سعيد صديق محمود أحمد فى المركز الأول بمجموع درجات395، أحمد السيد قطب السيد محمد فى المركز الأول مكرر بمجموع درجات 395، على حاتم عبدالله أحمد شراب فى المركز الأول مكرر بمجموع درجات 395، باسم محمد عبدالعزيز محمد فى المركز الرابع بمجموع درجات 393، حمزة هانى سالمان فيصل فى المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 393، إبراهيم محمد السيد حسن حجازى فى المركز السادس بمجموع درجات 392، مايا وائل محمد محمد فى المركز السابع بمجموع درجات 391، مريم محمد محمود خلف الله فى المركز السابع مكرر بمجموع درجات 391، عبدالله محمد فتح الله محمد عبد الدايم فى المركز التاسع بمجموع درجات 390.5، زياد محمد على محمد فى المركز العاشر بمجموع درجات390.

وكرم محافظ الإسماعيلية أوائل محافظة الإسماعيلية بالثانوية العامة من القسم العلمى شعبة الرياضيات وهم الزهراء عبد الحميد محمد محمد علوان فى المركز الأول بمجموع درجات 399.5، أحمد رضا محمد صديق على فى المركز الثانى بمجموع درجات 398، سلمى محمد عبدالناصر إبراهيم فى المركز الثالث بمجموع درجات 396.5، عبدالله أيمن عطية على إبراهيم فى المركز الرابع بمجموع درجات 392.5، أحمد محمد أحمد عبدالجليل إبراهيم فى المركز الخامس بمجموع درجات 391، عبدالرحمن حسن على حسين الشربينى فى المركز السادس بمجموع درجات 390، محمد أحمد عبدالمنعم محمد حسان فى المركز السابع بمجموع درجات 389.5، محمد مجدى حامد حسن فى المركز الثامن بمجموع درجات389، بسملة طلال أحمد محمد فى المركز التاسع بمجموع درجات 388.5، أحمد محمد العبد أحمد طه أبوعامر فى المركز التاسع مكرر بمجموع درجات 388.5.

كما كرم المحافظ أوائل المحافظة بالثانوية العامة القسم الادبى وهم بسملة مجدى عبداللطيف فوزى فى المركز الأول بمجموع درجات 379، رحمة عادل محمد حسين عبدالله فى المركز الثانى بمجموع درجات 376، ندى عاطف محمد محمود محمد فى المركز الثالث بمجموع درجات 375.5، نور محمد إبراهيم محمد على السحلى فى المركز الرابع بمجموع درجات 374.5، سما جمال الدين أحمد الشيخ أبوإدريس فى المركز الخامس بمجموع درجات 370، مريم محمد عبد العزيز محمد فى المركز الخامس مكرر بمجموع درجات 370، منى أحمد إبراهيم عبدالسلام إبراهيم فى المركز السابع بمجموع درجات 369.5، روان محمد سمير محمد توفيق فى المركز السابع مكرر بمجموع درجات 369.5، نور أحمد الطيب عبدالحميد سليمان فى المركز السابع مكرر بمجموع درجات 369.5، نجاة محمود عطا إسماعيل فى المركز العاشر بمجموع درجات 369.

وتضمَّنت الاحتفالية أيضًا تكريم الطلبة الأوائل للدمج على مستوى المحافظة وهم، رقية وائل محمود عبدالحميد عبدالهادى فى المركز الأول بمجموع درجات 376، فرح أحمد حسن محمد فى المركز الثانى بمجموع درجات 376 المكفوفين.

وحرص محافظ الإسماعيلية على تكريم القيادات التعليمية بالمحافظة؛ تقديرًا لجهدهم وتفانيهم فى أداء رسالتهم التعليمية والتربوية حيث تم تكريم محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، سامى فضل محمد دياب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إسماعيل محمد محسن مدير عام التعليم العام، أحمد إبراهيم سيف النصر مدير إدارة الأمن، وفاء سليمان إبراهيم مدير التعليم الثانوى، أمل خليل رواش السعدنى مدير مدرسة STEM.