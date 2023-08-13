محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة الإضاءة العامة بجميع أحياء الثغر

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق المحافظة، وتكثيف الأعمال الدورية ل صيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، مؤكدا إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد في وقتها.

وفي هذا الصدد، تابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامه بنطاق الحي شملت صيانة عدد 14 كشافا وإنارتهم بشوارع سيدي سعيد، الجداوي ، ابن رشد، الصحن، موطش بك ، الشيخ البنا، التوسيلي ، الوراق ، حارة النخلة ، محمد كمال ، حارة محمد العربي ، فضلا عن إنارة الكشافات بشارع المهلبي ، وحارة محمد كمال ، السيالة بالإضافة إلى تغيير 6 كشافات ليد بشارع حلابو ، محمد الشافعي ، مسجد عبد اللطيف، وحارة جميعي.

وتابع حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة شملت ربط شبكة بنجع أبو قرقور وصيانة مدخل شارع دير مارى مينا ببرج العرب.

وشهد حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي حيث تم صيانة شبكة الإنارة بطريق الطابية رشيد أمام عزبة حوض 9 ، وتركيب عدد 2 كشاف ليد فضلا عن صيانة و إنارة عدد 25 عامود ليد ، بطريق المنشية البحرية / البرنس بالإضافة إلى صيانة 5 أعمدة ليد و10 كشافات بعزبة العرب الكبري وكذا صيانة وإنارة عدد 4 كشافات صوديوم أذرع ، وإصلاح عطل ببورن بمتفرعات شارع ابن النفيس ، منطقة المعمورة البلد.

وواصل حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامه شملت إحلال و تجديد كشافات الإنارة بشارع 5 متفرع من شارع أحمد عبد الوهاب الرأس السوداء ، وكذا تركيب عدد 4 كشافات صوديوم وشبكة هوائية بطول 150م فضلا عن صيانة الأعمدة والكشافات الكهربائية وترشيد الاستهلاك بالشوارع الرئيسية والميادين.

وتابعت عزة سعد رئيس حى وسط أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة شملت صيانة الكشافات بشارع العباسي وتركيب عدد 5 كشافات ليد بحاره غانم عبد الرحيم منطقة محمود سلامة ، شارع العراق منطقة محرم بك فضلا عن صيانة الأعمدة و الكشافات الكهربائية بميدان وابور المياه و متفرعاته وشارع المرجاني متفرع من شارع ابن الخطاب.