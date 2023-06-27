محافظ المنيا يوجه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة وتجميل الشوارع

المنيا-حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات ليد بالأحياء والشوارع والحدائق والمتنزهات، يأتي ذلك ضمن استعدادات عيد الأضحى المبارك للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا حملات مكبرة لرفع المخلفات والأتربة بأحياء المدينة والقرى التابعة لها ونقلها من نقط تجميعها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، للحد من انتشار الأمراض والأوبئة ولتوفير بيئة صحية، وتكثيف العمل أمام لجان الثانوية العامة وأماكن التجمعات والأسواق والمتنزهات وكورنيش النيل بالمدينة، إلى جانب استكمال أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لدعم منظومة النظافة ورفع كفاءة الإنارة العامة حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين .

وفى سمالوط، نفذت الوحدة المحلية حملة نظافة بنطاق حى جنوب لرفع كفاءة شارع ناصر وحتى شارع الريفية، ورفع الاشغالات والإعلانات غير المرخصة ودهان جانبى شارع ناصر، والطريق الدائرى بنطاق حى غرب المدينة، إلى جانب متابعة منظومة النظافة بقرى البيهو و طحا الأعمدة ومنقطين والقرى التابعة لها، وفى بنى مزار كثفت حملات النظافة فى الوحدات القروية والأحياء بصندفا والقيس و قرية الشيخ عطا و السعدية والطريق الدائرى.

وعلى صعيد متصل، تابعت الوحدة المحلية لمركز مطاي، جهودها في أعمال تجميل المدينة، حيث تم قص وتهذيب الأشجار ودهانات البلدورات وتسوية الجزيرة بميدان السلام علي الطريق الدائري باستخدام معدات الوحدة المحلية، كما تم تسوية الطريق أمام قرية الكوادي، إلى جانب تركيب 5 مطبات صناعية بمدخل مدينة مطاي الجنوبي وتركيب المطبات الصناعية على الطرق السريعة وفقا لشروط ومواصفات محددة، بالتعاون مع الجهات المعنية تلبية لطلبات المواطنين، وتخفيف الكثافة المرورية والحد من الحوادث على الطرق الرئيسية وحرصاً على سلامة المواطنين، ورفع المخلفات بحى شرق ومنطقة شرق المحطة وأمام وخلف مدرسة التجريبية ومنطقة كوبرى الشيخ عبد المنعم وطريق عمارات أرض الروبة إلى جانب رفع المخلفات بحي شمال بشارع التجارة والمدينة والمدارس و الثورة واستمر حى غرب فى ازالة المخلفات من نقاط تجميعها بشوارع (242،الرباط ،ومطاى البلد) وحول مدرسة الشهيد عرفات ومدرسة عثمان بن عفان، وفى حى جنوب بمنطقة جامع الزاوية والعمرانى والثورة وأمام الشعراوى، وأعمال النظافة الطريق الدائرى من أول ميدان الشهيد وحتى ميدان السلام، وعلى طول طريق مصر أسوان الزراعى زمام المركز، وإلى جانب أعمال صيانة الكهرباء بقرية منبال، حيث تم تركيب 6 أعمدة إنارة على طريق المحيط وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات، ومتابعة منظومة النظافة بقرى وحلوة و أبو عزيز وإبوان.