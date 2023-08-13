محافظ الأقصر يتفقد عددا من المجمعات الخدمية ومشروعات رصف الطرق بإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بجولة في مركز ومدينة إسنا، تفقد خلالها عدد من المجمعات الخدمية ومشروعات رصف الطرق، وذلك في إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث بدأت جولة المحافظ بتفقد مشروع إنشاء المجمعات الخدمية بقري الكيمان وتوماس الوسطي بمدينة اسنا حيث تابع أعمال فرش وتجهيز المجمعات تمهيداً لدخولها الخدمة وبدء تشغيلها تجريبياً لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وخلال جولته بإسنا تابع محافظ الأقصر، مشروعات رصف الطرق الرئيسية والتي تنفذها هيئة الطرق حيث تتم حالياً أعمال رصف بطريق إسنا الزراعي الغربي بطول 6 كيلو متر تقريباً، كما تابع أعمال رصف الطريق الرئيسي من السباعية إلي العضايمة بطول 22 كيلو متر، وأعمال إنشاء وحدة إطفاء قرية توماس الوسطي، وأختتم المحافظ جولته بتفقد اعمال احلال وتجديد كوبري محطة قطار اسنا والذي نفذه الجهاز المركزي للتعمير علي ترعة الكلابية حيث تم الانتهاء من الكوبري بطول 50 متر وعرض 10 متر وبتكلفة اجمالية تقدر بنحو 6 ملايين جنيه، حيث تم الإنتهاء من إنشاء عدد 13 مجمع خدمي بقرى مركزى إسنا وأرمنت، اللذان يشهدان تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) في محافظة الأقصر، وهي مجمعات (الشغب- الدير- الحلة- الكيمان- اصفون- النجوع- توماس- النمسا – كومير) في إسنا، وفي مركز أرمنت تم الانتهاء من إنشاء مجمعات (السلام – الرزيقات – المحاميد – الرياينة)، وتضم المجمعات (مركز تكنولوجى - سجل مدنى - شهر عقارى – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية – مجلس محلي – وحدة تضامن اجتماعي).

وأكد المستشار مصطفى ألهم، على ضرورة توفير الدعم والتيسيرات اللازمة لبدء التشغيل التجريبي المجمعات تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين، ولتحقيق طفرة فى تقديم الخدمات لهم بالإضافة إلى تسهيل الحصول على الخدمة من المنافذ التى سيتم تزويدها بكل الإمكانات الإلكترونية والعمل على إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من سكان قرى المركزين، حيث رافق المحافظ خلال جولته كل من العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء هشام السعدي رئيس مدينة إسنا، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة إسنا، والمهندس أسعد مصطفى منسق الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والمهندس هاني طايع مسؤول فرع الجهاز المركزي للتعمير منطقة البحر الأحمر بالأقصر.



المحافظ يلتقى برجال مشروعات رصف الطرق بمدينة إسنا



جانب من جولة محافظ الأقصر فى مدينة إسنا



جولة المحافظ على مشروعات رصف الطرق بمدينة إسنا



جولة محافظ الأقصر فى المجمعات الخدميةبإسنا



لقاء المواطنين خلال جولة المحافظ فى مدينة إسنا



محافظ الأقصر يتفقد عدد المجمعات الخدمية فى إسنا