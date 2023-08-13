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مجلات جامعة بنى سويف تحصد أعلى تقييم للمجلس الأعلى للجامعات

الأحد، 13 أغسطس 2023 03:59 م
مجلات جامعة بنى سويف تحصد أعلى تقييم للمجلس الأعلى للجامعات منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية الصادرة عن الجامعة، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها أحمد المنسق العام للجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية وأعضاء مجلس الإدارة.
 
استهل الدكتور منصور الاجتماع بالتهنئة بحصول مجلات جامعة بني سويف على 7نقاط  وهو أعلى نقاط تقييم للمجلس الأعلى للجامعات.
 
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة موضوعات منها الموافقة على طباعة دليل المجلات العلمية الصادرة بالجامعة في مطبعة الجامعة لإتاحته عند إقامة أي مناسبة علمية، وتشكيل مجلة آفاق بحثية للعلوم الاجتماعية والإنسانية، والموافقة على لوجو غلاف مجلة International Journal Applied biochemistry & molecular.

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