تعرف على أول كلية لعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف

وينشر "اليوم السابع" 10 معلومات عن الكلية:

1/ بدأت الدراسة في العام الأكاديمي 2018/2019

2/ مدة الدراسة بالكلية 5 سنوات

3 تقع الكلية بحرم جامعة بني سويف – شرق النيل/ بجوار دار ضيافة جامعة بني سويف.

4/ الكلية تقبل الحاصلين على الثانوية العامة من الشعبة العلمية علوم ورياضيات

5/ الكلية تقبل الطلاب من خلال مكتب التنسيق بدون اختبارات قدرات للكلية

6/ الكلية تضم البرنامج العام: علوم الملاحة الفضائية، والبرنامج المتميز: العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة وهو برنامج متميز بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة الأول من نوعه في الجامعات المصربة .

7/ يمنح البرنامج درجة بكالوريوس علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تخصص (العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة) وهو التخصص الوحيد بهذا المسمى بالجامعات المصرية والعربية المعني بتطبيقات الفضاء والملاحة الفضائية.

8/الكلية اسم اقسام الملاحة الفضائية، قسم اتصالات الفضاء قسم علوم الفضاء ويتم دراسة مواد من جميع الأقسام في كلا البرنامجين بنسب مختلفة بما يخدم أهداف كل قسم.

9/ الكلية تضم مجموعة من المعامل منها معمل القمر الصناعي التعليمي (بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية) ، معمل الكترونيات وبرمجيات الفضاء، معمل الهوائيات وانتشار الموجات ، معمل الروبوتات والمعالجات الدقيقة ، معمل النمذجة السريعة ، معمل تجميع الأقمار الصناعية الصغيرة، معمل التصوير وتتبع المواقع الفضائية والفلكية معمل تحليل وتصميم وبرمجة المهمات الفضائية ، معمل الحسابات الفلكية، معمل التلسكوب الالكتروني

10/ الكلية تعد الأولى والفريدة من نوعها فى هذا المجال على مستوى الجامعات المصرية







