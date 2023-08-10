اليوم السابع
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تعرف على أول كلية لعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف

الخميس، 10 أغسطس 2023 07:19 م
تعرف على أول كلية لعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف جامعة بنى سويف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تعد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف، أول كلية متخصصة في دراسة علوم وتكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها، بنظام الساعات المعتمدة.
 
وينشر "اليوم السابع" 10 معلومات عن الكلية:
 
1/ بدأت الدراسة في العام الأكاديمي 2018/2019
 
2/ مدة الدراسة بالكلية 5 سنوات 
 
3  تقع الكلية بحرم جامعة بني سويف – شرق النيل/ بجوار دار ضيافة جامعة بني سويف.
 
4/ الكلية تقبل الحاصلين على الثانوية العامة من الشعبة العلمية علوم ورياضيات 
 
5/  الكلية تقبل الطلاب من خلال مكتب التنسيق بدون اختبارات قدرات للكلية
 
6/ الكلية تضم البرنامج العام: علوم الملاحة الفضائية، والبرنامج المتميز: العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة وهو   برنامج متميز بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة الأول من نوعه في الجامعات المصربة .
 
7/ يمنح البرنامج درجة بكالوريوس علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تخصص (العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة) وهو التخصص الوحيد بهذا المسمى بالجامعات المصرية والعربية المعني بتطبيقات الفضاء والملاحة الفضائية.
 
8/الكلية اسم  اقسام الملاحة الفضائية، قسم اتصالات الفضاء  قسم علوم الفضاء ويتم دراسة مواد من جميع الأقسام في كلا البرنامجين بنسب مختلفة بما يخدم أهداف كل قسم.
 
9/  الكلية تضم  مجموعة من المعامل منها معمل القمر الصناعي التعليمي (بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية) ، معمل الكترونيات وبرمجيات الفضاء، معمل الهوائيات وانتشار الموجات ، معمل الروبوتات والمعالجات الدقيقة ، معمل النمذجة السريعة ، معمل تجميع الأقمار الصناعية الصغيرة، معمل التصوير وتتبع المواقع الفضائية والفلكية معمل تحليل وتصميم وبرمجة المهمات الفضائية ، معمل الحسابات الفلكية، معمل التلسكوب الالكتروني
 
 10/  الكلية تعد الأولى والفريدة من نوعها فى هذا المجال على مستوى الجامعات المصرية 
 
 
 



 

 


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