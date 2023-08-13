مايك بنس: ترامب لم يخبرنى بخسارته لانتخابات الرئاسة 2020

كتبت ريم عبد الحميد

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمتنافس لنيل ترشيح الحزب الجمهورى فى انتخابات 2024 إنه لا يتذكر أى مرة قال فيها له الرئيس السابق دونالد ترامب إنه يعرف أنه خسر انتخابات 2020.

وقال بنس فى مقابلة يوم السبت إن ترامب لم يخبره ابدا فى أي مرحلة أنه علم بخسارته للانتخابات.

وكان ترامب قد واجه لائحة اتهامات الشهر الماضى فى أربع اتهامات للتآمر بإلغاء الانتخابات الرئاسية السابقة، والتي أقر بانه غير مذنب فيها.

وقال خبراء قانون إن الحالة الذهنية لترامب يمكن أن تكن عاملا أساسيا فى القضية. فخلال مراحل الاتهام، يسعى المدعون إلى إثبات أن ترامب عرف انه لم يفز فى الانتخابات وأن تصريحات عن التزوير الواسع كانت كاذبة.

وكانت صحيفة ذا هيل قد قالت فى تقرير لها الأسبوع الماضى إن لائحة الاتهام الأخيرة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب فى القضية المعلقة بتصرفاته بعد انتخابات 2020 وأحداث 6 يناير، قد أشعلت النزاع القائم بينه وبين نائبه السابق مايك بنس.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب كان قد التزم بضبط النفس طوال العام الماضى، حتى فى الوقت الذى تحدث فيه بنس بشكل أكبر عن شهادات مختلفة للأحداث التى وقعت فى 6 يناير، وحرب أوكرانيا ومستقبل الضمان الاجتماعى وموقف الحزب الجمهورى من الإجهاض. والتزم ترامب الصمت أيضا بعدما دشن بنس حملته فى يونيو الماضى من أجل نيل ترشيح الحزب الجمهورى فى انتخابات 2024.

لكن عداء ترامب نحو بنس عاد للظهور إلى العلن فى الأيام الأخيرة، حيث لعب نائب الرئيس السابق دورا رئيسيا فى لائحة الاتهام ضد ترامب لجهوده فى تخريب انتخابات 2020