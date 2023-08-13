ماذا تعرف عن ‬اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية؟

كتب عبد الحليم سالم

تهدف اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية إلى تحرير التجارة في السلع ، من خلال إزالة أو تخفيض التعرفة الجمركية، والحد من تطبيق الإجراءات غير الجمركية.

ًومن مزايا الاتفاقية :الإعفاء الكامل على كافة السلع سواء الزراعية والصناعية، وتبلغ القيمة المضافة المحلية المتفق عليها في قواعد المنشأ هي 40% وهناك قواعد منشأ تفضيلية على بعض السلع المتفق عليها بين الدول الأعضاء.

كما ان أغلب الدول العربية منضمة للاتفاقية ما عدا (الصومال، جيبوتي، جزر القمر، وموريتانيا).

ومن مزاياها هو منح واردات السلع بين الدول العربية الأعضاء نفس المعاملة التي تمنح للمنتجات الوطنية وعدم تطبيق رسوم جمركية عليها، علاوة على عدم تطبيق قيود أو عوائق غير جمركية بين الدول الأعضاء.

وتعتبر ​منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ،حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية.

ودخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2005.

وقعت الاتفاقية برعاية الجامعة العربية في القمة العربية في عمان عام 1997, وبتوقيع 17 دولة عليها لإنشاء سوق عربية مشتركة لتواجه التكتلات العالمية. كان الاتفاق على تخفيض الرسوم على المنتجات ذات المنشأ العربي وإنشاء منطقة تجارة حرة عربية للاستيراد والتصدير.

وبحسب المعلومات فانه بدأت مناقشة الجوانب التنظيمية لهذه المنطقة خلال دورات انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في عامي 1995م و1996م بهدف صياغة مشروع برنامج تنفيذي يحدد خطوات ومراحل التأسيس والنفاذ، وجرى هذا العمل إلى أن أقرّ المجلس بموجب قراره رقم (1317) الصادر في 19 فبراير 1997 .

وبلغت نسبة التخفيض في عام 2005م (100%) ؛و انتهت بتاريخ 16 سبتمبر 2002 كافة الاستثناءات الممنوحة للدول الأعضاء.