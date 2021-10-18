الكويت: نسعى لإزالة العقبات أمام التبادل التجارى بين الدول العربية

بيشوى رمزى

قال ممثل دولة الكويت باجتماع لجنة القيود الفنية على التجارة محمد العدواني، بأن الاجتماع الذى انعقد اليوم الإثنين بجامعة الدول العربية، ناقش الملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهو الملحق الخاص بالقيود والمواصفات الفنية.

وأضاف في تصريحات له على هامش الاجتماع، ان اللجنة درست ملاحظات الدول حول هذا الملحق بهدف وضع مراجعة نهائية لمسودة الملحق القانوني تمهيدا لعرضه على المجلس الاقتصادى والاجتماعى في دورته 109 المقررة في فبراير 2022.

وأوضح العدوانى، الذى ترأس الاجتماع، أن الهدف من هذه الاجتماعات هو العمل على التفاوض من اجل ازالة العقبات المتعلقة بالتبادل التجارى من ناحية المواصفات واللوائح الفنية للسلع بين للدول العربية في ضوء المواصفات العربية للسلع التى أعدتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين من اجل تبنيها وموافقتها للمواصفات العالمية في هذا الشأن.

وحول رؤية دولة الكويت في هذا الشأن، قال العدواني إن بلاده حريصة على التعاون مع الدول العربية لتذليل جميع العقبات الموجودة والعمل على تسهيل وتيسير التجارة بين الدول العربية.