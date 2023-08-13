لو هتخضع لجراحة العمود الفقري؟ إليك ما يجب أن تعرفه مسبقًا

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يكون الألم المستمر والمتزايد في الظهر علامة على وجود مشكلة خطيرة في العمود الفقري، وإذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب، فقد ينصح الأطباء بإجراء جراحة في العمود الفقري لعلاج هذه المشكلة.

الحالات الأخرى التي قد تتطلب التدخل الجراحي في العمود الفقري هي التهابات العمود الفقري والصدمات والتشوه والأورام وحالات العمود الفقري التنكسية، في كلتا الحالتين، يجب عليك استشارة جراح ذي خبرة لتحليل جميع الإيجابيات والسلبيات قبل الانتهاء من تاريخ الجراحة.

يجب فهم حالتك

وفقا لموقع "onlymyhealth"، قبل التفكير في جراحة العمود الفقري، من الضروري أن يكون لديك فهم شامل لحالة العمود الفقري، استشر أخصائي العمود الفقري المؤهل لتحديد ما إذا كانت الجراحة هي الخيار الأفضل لحالتك المحددة.

استكشاف الخيارات غير الجراحية

في بعض الحالات، قد لا تكون جراحة العمود الفقري هي خط العلاج الأول، استكشف الخيارات غير الجراحية مثل العلاج الطبيعي أو الأدوية أو العلاج بتقويم العمود الفقري أو الحقن لإدارة حالتك بشكل فعال.

التماس الرأي الثاني

من الجيد دائمًا البحث عن رأي ثانٍ من جراح عمود فقري آخر ذي خبرة. يمكن أن يساعد ذلك في تأكيد التشخيص ويمنحك المزيد من الثقة في قرار العلاج الخاص بك.

فهم المخاطر والفوائد

أشياء يجب معرفتها قبل الذهاب لجراحة العمود الفقري

التحضير للجراحة

تعرف على الاستعدادات السابقة للعملية المطلوبة لجراحة العمود الفقري، قد يشمل ذلك تغييرات في نمط الحياة وتعديل الأدوية وأي فحوصات طبية ضرورية.

اختيار الجراح المناسب والمستشفى

البحث واختيار جراح العمود الفقري المؤهلين وذوي الخبرة مع سجل حافل. بالإضافة إلى ذلك، اختر مستشفى مرموقًا يتمتع بخبرة في إجراء جراحات العمود الفقري.

الانتعاش وإعادة التأهيل المتوقع

فهم عملية التعافي المتوقعة وخطة إعادة التأهيل بعد الجراحة، معرفة ما يمكن توقعه يمكن أن يساعدك على الاستعداد عقليًا وجسديًا.

المضاعفات المحتملة

كن على دراية بالمضاعفات المحتملة المرتبطة بجراحة العمود الفقري، على الرغم من ندرتها، من الضروري فهمها ومناقشتها مع جراحك، لا تتردد في طرح الأسئلة لأنها تتعلق برفاهيتك ونوعية حياتك لبقية حياتك.

التكهن على المدى الطويل

ناقش التكهن طويل المدى مع جراحك. افهم احتمالية تحسن حالتك بعد الجراحة وأي قيود محتملة أو تغييرات في نمط الحياة بعد الجراحة.

دعم ما بعد الجراحة

تعتبر رعاية ما بعد العلاج في المستشفى أمرًا بالغ الأهمية بعد أي عملية جراحية، يجب عليك الاستفسار عن دعم ما بعد الجراحة ورعاية المتابعة التي يقدمها المستشفى والفريق الطبي.

إعداد نفسك عقليا

جراحة العمود الفقري هي إجراء طبي مهم ، لذا جهز نفسك عقليًا وعاطفيًا لهذه العملية، تواصل مع الأصدقاء أو العائلة للحصول على الدعم خلال هذا الوقت.