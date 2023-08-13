كل ما تريد معرفته عن اتفاقية "الجات" ودورها فى دعم التجارة العالمية

كتب عبد الحليم سالم

تعتبر ‬ الجات GATT، اختصار عن اللغة الإنجليزية: (الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة) وعقدت في أكتوبر 1947م، بين عدد من البلدان نحو 23 دولة ، وبلغت 117 دولة في 1994.

وهذه الاتفاقية الجات - GATT اختصارا ل General Agreement on Tariffs and Trade ، ومبنية على بعض أحكام ميثاق هافانا ، حيث تساعد الأمم المتحدة الدول الأعضاء في الاتفاقية على إدارتها.

واتخذت مـن مدينة جنيف في سويسرا مقراً لها وهي اتفاقية غير ملزمة لأعضائها وهي اتفاقية للتجارة في السلع (السلع الصناعية) .

1- العمل على تحرير التجارة الدولية.

2- إزالة العوائق أمام التبادل التجاري بين الدول.

3- حل المنازعات التجارية الدولية عن طريق المفاوضات.

4- تهيئة المناخ الدولي والإعداد لإنشاء منظمة التجارة العالمية.

5- كما تضمنت في طيتها فقرات ذات نبرة قانونية دولية، أهمها التعامل بالمثل فيما يخص نقل البضائع 6- والحرص عليها من قبل الدول التي تمر من خلالها كما لو كانت بضاعتها، هذا وألزمت جميع دول الاتفاقية بمبدأ عدم التمييز بين بضاعة وأخرى، وحل المشاكل عن طريق ميثاق (جيت) الذي يربط الدول التي صادقت عليه.