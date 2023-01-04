فريق جراحي بقها التخصصي يستأصل ورم من ظهر مريضة بالعقد السادس.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفى قها التخصصي بمحافظة القليوبية، في إجراء جراحة عاجلة لاستئصال ورم حميد في الظهر لمريضة بالعقد السادس من العمر، وحاليا تمكث المريضة بحالة جيدة تحت الملاحظة بالمستشفى، وذلك في إطار الخدمة الطبية المتميزة التي تسعي المستشفى لتقديمها للمترددين عليها من المواطنين من أهالي المدينة والقري التابعة لها أو المدن المجاورة.

وأوضح المستشفى، في بيان لها، أنه تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، والدكتور علي طبل مدير المستشفى، نجح الفريق الطبي بمستشفى قها التخصصي في استئصال ورم حميد في الظهر لمريضة بالعقد السادس من العمر، وحاليا تمكث المريضة بحالة جيدة، تحت الملاحظة بالمستشفى، بتوجيهات من الدكتور أحمد مصطفي رئيس العمليات، والدكتور شريف صلاح رئيس قسم الجراحة.

وقدم الدكتور على طبل مدير المستشفى الشكر للفريق الجراحي، الذي جاء تحت الإشراف الطبي، وشمل أطباء الجراحة وهم الدكتور محمد البطل والدكتور عبد الله أحمد، وأطباء التخدير الدكتور عبد الحليم السيسي، والدكتور حمزة محمد، ونخبة من تمريض الداخلي والعمليات، على المجهود الكبير المبذول، وكذلك باقي الفرق الجراحية، التي استطاعت إتمام الكثير من الراحات في وقت محدود منذ افتتاح المستشفى لاستقبال المواطنين.

كانت قد أعلنت مستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية، التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إجراء 8 عمليات من حالات قوائم الانتظار بقسم طب وجراحة العيون، متنوعة ما بين عمليات إزالة المياه البيضاء بجهاز "الفاكو" وعمليات الحقن بمادة "اللوسنتس" داخل العين، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضحت المستشفى، في بيان لها، أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالتشغيل الكامل والكلي لجميع أقسام المستشفى، وبمتابعة مستمرة من الدكتور وائل الدرندلي نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة الشباسي مدير عام المستشفى، قام الدكتور محمد أبو الفتوح رئيس قسم طب وجراحه العيون، والدكتور شريف عزمي استشاري طب وجراحة العيون، والدكتور محمد عبد الحافظ زميل استشاري طب وجراحة العيون، بإجراء 8 عمليات من حالات قوائم الانتظار.



الفريق الجراحي أثناء الجراحة