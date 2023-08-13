اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 أغسطس 2023 05:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

ومفهوم كليات القمة موروث ثقافى..

عميد علوم القاهرة: لدينا برنامج كيمياء حيوي يمكن الطالب من ممارسة مهنة التحاليل الطبية

الأحد، 13 أغسطس 2023 05:00 ص
عميد علوم القاهرة: لدينا برنامج كيمياء حيوي يمكن الطالب من ممارسة مهنة التحاليل الطبية جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أحمد عبد الشريف عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، إن الشعب المصرى لديه موروث ثقافى أن الطالب لا بد أن يحظى بالالتحاق فى كليات الطب والهندسة، والتي يطلق عليها البعض أنها كليات القمة طبقا للموروث الثقافي وإذا لم يوفق الطالب فى الالتحاق بهذه الكليات فهناك العديد من البدائل المتاحة أمام الطلاب وتلبى وتحقق أحلام الطلاب وأولياء أمورهم.

وأشار الدكتور أحمد عبده الشريف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" لدينا فى الكلية برامج خاصة، وعلى سبيل المثال نجد بعض الطلاب يرغبون فى الالتحاق بكلية الهندسة وقسم البترول وأصبح لدينا بالكلية برنامج مماثل " علوم البترول" يصدر خريج يعمل فى مجال بترول ولدينا عدد كبير من الشركات تطلب خريجى الكلية، إضافة إلى وجود برنامج علوم الحاسب .

وتابع عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، أن الكلية تقدم برنامج التقنية الحيوية الذى يوفر فرص عمل كبيرة للخريجين فى شركات ومصانع الأدوية، إضافة إلى برنامج جديد سيبدأ الدراسة به هذا العام وهو برنامج كيمياء حيوى مايكوبولجى والذى يمكن الطلاب من الحصول على دبلومة مدتها عام واحد ويستطيع بعد ذلك فتح معامل تحاليل وممارسة مهنة التحاليل الطبي.

واستطرد الدكتور أحمد الشريف، أن الكلية بها أيضا برنامج  علوم وتكنولوجيا النانو مماثل لبرامج كلية الهندسة تخصص المواد التي يتم إدخالها فى صناعة الكبارى ، بالإضافة إلى برنامج بايوفيزياء طبية ويصدر خريج يعمل  إخصائى أشعة ومعاهد الأورام ويحق للخريج أن يعمل بمستشفيات الأورام لأنه يساعد فى وضع خطة علاج المرضى.


تنسيق الجامعات 2023

مكتب التنسيق

تنسيق القبول بالجامعات المصرية 2023

تنسيق القبول بالجامعات اليوم السابع

موقع نتيجة التنسيق

منظومة التنسيق الالكتروني

تنسيق الجامعات الخاصة 2023 اليوم السابع

تنسيق المرحلة الأولى

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق

الحد الأدنى لقبول المرحلة الأولى

الحد الأدنى للطب

الحد الأدنى للهندسة

موقع التنسيق للجامعات 2023

مكتب تنسيق القبول في الجامعات المصرية

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة

تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

كيف يتم التواصل مع مكتب التنسيق

موقع مكتب التنسيق الرئيسي

رقم مكتب التنسيق بجامعة عين شمس

مواعيد مكتب تنسيق جامعة القاهرة

رقم مكتب التنسيق للشهادات المعادلة

رقم شكاوى التنسيق

شكاوى مكتب التنسيق

مكتب تنسيق الجامعات

عنوان مكتب التنسيق الرئيسي

عنوان مكتب التنسيق الرئيسي بالجيزة

عنوان مكتب التنسيق بالقاهرة

نتيجة التنسيق بالاسم

معرفة التنسيق برقم الجلوس

تنسيق القبول بالكليات والمعاهد

تنسيق الجامعات الخاصة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

تنسيق 2023.. تفاصيل البرامج المتخصصة فى كليات جامعة القاهرة

الخميس، 10 أغسطس 2023 11:46 ص

رئيس جامعة القاهرة يوجه بالإسراع فى تنفيذ مشروع الإسكان خلال جولة مفاجئة

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 06:06 م

قرار جمهورى بتعيين الدكتور حسام صلاح عميدا لكلية طب قصر العينى.. قاد تطوير مستشفيات جامعة القاهرة منذ توليه منصب المدير التنفيذى عام 2021 .. والخشت يوجه بتنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع وإنهاء الملفات العالقة

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:30 م

جامعة القاهرة تواصل فعاليات معسكر القيادة الفعالة لبناء جيل جديد من الشباب

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 09:28 ص

انطلاق معسكر القيادة الفعالة الأول بجامعة القاهرة بمشاركة 600 طالب.. فيديو

الإثنين، 07 أغسطس 2023 09:16 ص

تنسيق الجامعات 2023.. 25 ألف طالب يسجلون الرغبات بالمرحلة الأولى.. إقبال كبير لطلاب الثانوية العامة بمعامل تنسيق جامعة القاهرة.. والسيد عطا يؤكد: موقع التنسيق مستمر فى استقبال رغبات الطلاب على مدار الـ24 ساعة

الإثنين، 07 أغسطس 2023 12:00 ص

تنسيق الجامعات 2023.. إقبال على معامل التنسيق بجامعة القاهرة لتسجيل الرغبات

الأحد، 06 أغسطس 2023 11:13 ص

فتح باب القبول بمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة.. اعرف التفاصيل

الأحد، 06 أغسطس 2023 10:59 ص

تنسيق الجامعات 2023.. وزير التعليم العالى يتفقد مكتب التنسيق الرئيسى بجامعة عين شمس ويوجه بالاهتمام بالرد على كل أسئلة الطلاب.. السيد عطا: مستعدون لاستقبال جميع الطلبة.. وجامعة القاهرة تؤكد جاهزية معامل التنسيق

السبت، 05 أغسطس 2023 03:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة