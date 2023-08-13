عميد علوم القاهرة: لدينا برنامج كيمياء حيوي يمكن الطالب من ممارسة مهنة التحاليل الطبية

كتب محمد صبحى

قال الدكتور أحمد عبد الشريف عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، إن الشعب المصرى لديه موروث ثقافى أن الطالب لا بد أن يحظى بالالتحاق فى كليات الطب والهندسة، والتي يطلق عليها البعض أنها كليات القمة طبقا للموروث الثقافي وإذا لم يوفق الطالب فى الالتحاق بهذه الكليات فهناك العديد من البدائل المتاحة أمام الطلاب وتلبى وتحقق أحلام الطلاب وأولياء أمورهم.

وأشار الدكتور أحمد عبده الشريف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" لدينا فى الكلية برامج خاصة، وعلى سبيل المثال نجد بعض الطلاب يرغبون فى الالتحاق بكلية الهندسة وقسم البترول وأصبح لدينا بالكلية برنامج مماثل " علوم البترول" يصدر خريج يعمل فى مجال بترول ولدينا عدد كبير من الشركات تطلب خريجى الكلية، إضافة إلى وجود برنامج علوم الحاسب .

وتابع عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، أن الكلية تقدم برنامج التقنية الحيوية الذى يوفر فرص عمل كبيرة للخريجين فى شركات ومصانع الأدوية، إضافة إلى برنامج جديد سيبدأ الدراسة به هذا العام وهو برنامج كيمياء حيوى مايكوبولجى والذى يمكن الطلاب من الحصول على دبلومة مدتها عام واحد ويستطيع بعد ذلك فتح معامل تحاليل وممارسة مهنة التحاليل الطبي.

واستطرد الدكتور أحمد الشريف، أن الكلية بها أيضا برنامج علوم وتكنولوجيا النانو مماثل لبرامج كلية الهندسة تخصص المواد التي يتم إدخالها فى صناعة الكبارى ، بالإضافة إلى برنامج بايوفيزياء طبية ويصدر خريج يعمل إخصائى أشعة ومعاهد الأورام ويحق للخريج أن يعمل بمستشفيات الأورام لأنه يساعد فى وضع خطة علاج المرضى.