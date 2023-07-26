اليوم السابع
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الإسكان: وفدٌ من هيئة التدريس بجامعة القاهرة يزُور العاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء، 26 يوليو 2023 11:06 ص
الإسكان: وفدٌ من هيئة التدريس بجامعة القاهرة يزُور العاصمة الإدارية الجديدة وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم
كتب أحمد حسن

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استقبل المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الجهاز، وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم، جامعة القاهرة، وذلك للتعرف على أهم معالم المدينة والمشروعات التي تم ويجري تنفيذها، وذلك في ظل استمرار التوعية والتعريف بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الحالي.
 
وفي مستهل الزيارة تم الترحيب بالوفد وتم تقديم عرض مختصر عن العاصمة الإدارية الجديدة، تبع ذلك جولة تفقدية شملت منطقة الأعمال المركزية، حيث تم صعود الطابق الـ74 بالبرج الأيقوني، لمشاهدة معالم المدينة من أعلى حيث يعد البرج الأيقوني الأعلي في قارة إفريقيا، والذي يبلغ ارتفاعه 385 مترا بعدد 84 طابقا باستخدامات مختلفة، ويعد هذا البرج من ضمن 20 برجا تقوم وزارة الاسكان بتنفيذها بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بأنشطة مختلفة،  وتشمل أبراجاً إدارية وسكنية وفندقية وتجارية.
 
كما تم تقديم شرح وافٍ عن المدينة وأهم المعالم المتواجدة بها، ومنها الأحياء السكنية ومشروعات الحدائق المركزية "النهر الأخضر" والتي بدورها تصنف ضمن أكبر تجمع حدائق مركزية على مستوى العالم. 
 
كما تمكن الزائرون من رؤية جميع المباني الحديثة من الحي الحكومي والذي يجمع مباني الوزارات، وحي المال والأعمال الذي يجمع البنوك، والمركز الثقافي الإسلامي، والكاتدرائية وكافة المعالم الهامة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة. 
 
وفي نهاية الجولة عبر أعضاء الوفد عن إعجابه الشديد بما شاهدوه من حجم الإنجازات التي تنفذها الدولة المصرية في ظل اهتمام القيادة السياسية بإنشاء المدن الجديدة، ومنها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزاره الاسكان

العاصمه الاداريه

مشروعات العاصمه الاداريه



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