اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 أغسطس 2023 09:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

طقس حار على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأحد، 13 أغسطس 2023 08:00 ص
طقس حار على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 34  درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44  والصغرى  29 درجة.
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 34 درجة

السبت، 12 أغسطس 2023 12:55 م

الأرصاد لـ"صباح الخير يا مصر": تحسن ملحوظ فى الأحوال الجوية.. فيديو

السبت، 12 أغسطس 2023 11:17 ص

هل نقلق من درجات الحرارة فى أغسطس؟..الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة"فيديو"

الجمعة، 11 أغسطس 2023 09:00 م

أخبار مصر.. الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الجمعة، 11 أغسطس 2023 06:00 م

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الجمعة، 11 أغسطس 2023 02:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة