اليوم السابع
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طبيبة بيطرية تنصح بسلق البيض بعد تخزينه بالثلاجة عدة أيام.. تعرف على السبب

الأحد، 13 أغسطس 2023 10:00 م
طبيبة بيطرية تنصح بسلق البيض بعد تخزينه بالثلاجة عدة أيام.. تعرف على السبب البيض
كتبت آية دعبس

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يواجه كثيرون مشكلة التصاق البيض بالقشر بعد سلقه، ما قد ينتج عنه إهدار الكثير من أجزاء البيضة المسلوقة، وتوضح الدكتورة سالى الفقى طبيبة بيطرية سبب هذه المشكلة، قائلة: إن البيض الطازج عمر يوم أو يومين يلتصق الغشاء الموجود أسفل القشرة بإحكام بالقشرة مما يجعل تقشير البيضة شبه مستحيل عند سلقها.
 
وأضافت: لكن بعد بضعة أيام في الثلاجة يصبح تقشير البيض أسهل، حيث يلتصق الزلال بغشاء القشرة الداخلي بقوة أكبر من التصاقه بنفسه بسبب البيئة الحمضية للبيضة، ولكن بعد وضع البيض فى الثلاجة تقل حموضة البويضة ولا يلتصق الغشاء الداخلي بالقشرة ويزداد حجم الهواء بين قشرة البيضة والغشاء وتصبح البيضة سهلة فى تقشيرها.
 
وأشارت إلى أن ذلك يجعل من الأفضل استخدام البيض الذي تم تخزينه في الثلاجة لمدة عدة أيام فى السلق، لعدم إهداره.

البيض

افضل انواع البيض للسلق

سلق البيض

الطب البيطرى



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