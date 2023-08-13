شعبة الأدوات المكتبية: انخفاض في أسعار المستلزمات المدرسية العام الحالى

كتب الأمير نصرى

أكد محمد الصفتي وكيل شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك انخفاضًا في أسعار عدد من السلع والمستلزمات المدرسية هذا العام، مشيرًا للتنوع الكبير بين المنتجات المحلية والمستوردة.

وقال محمد الصفتي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه"من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن أسعار المستلزمات المدرسية هذا العام تشهد انخفاض في الأسعار عن العام الماضي.

وواصل: "لا يوجد ارتفاعات في السلع المستوردة، وهناك بعض الانخفاض الطفيف عن أسعار العام الماضي، فالعام الماضي كان هناك بعض الصعوبات في عملية الاستيراد والاعتمادات المستندية، ولكن هذا العام بعد إلغاء الاعتمادات المستندية شهد السوق تيسيرات في الاستيراد وتوفير المنتجات بشكل أكبر وانخفاض الأسعار".

وشدد محمد الصفتي وكيل شعبة الأدوات الكتابية بغرفة القاهرة التجارية، على توافر كافة المستلزمات المدرسية في الأسواق المصرية.