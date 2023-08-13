اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 أغسطس 2023 09:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

شعبة الأدوات المكتبية: انخفاض في أسعار المستلزمات المدرسية العام الحالى

الأحد، 13 أغسطس 2023 12:30 ص
شعبة الأدوات المكتبية: انخفاض في أسعار المستلزمات المدرسية العام الحالى شعبة الأدوات الكتابية
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد محمد الصفتي وكيل شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك انخفاضًا في أسعار عدد من السلع والمستلزمات المدرسية هذا العام، مشيرًا للتنوع الكبير بين المنتجات المحلية والمستوردة.
 
وقال محمد الصفتي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه"من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن أسعار المستلزمات المدرسية هذا العام تشهد انخفاض في الأسعار عن العام الماضي.
 
وواصل: "لا يوجد ارتفاعات في السلع المستوردة، وهناك بعض الانخفاض الطفيف عن أسعار العام الماضي،  فالعام الماضي كان هناك بعض الصعوبات في عملية الاستيراد والاعتمادات المستندية، ولكن هذا العام بعد إلغاء الاعتمادات المستندية شهد السوق تيسيرات في الاستيراد وتوفير المنتجات بشكل أكبر وانخفاض الأسعار".
 
وشدد محمد الصفتي وكيل شعبة الأدوات الكتابية بغرفة القاهرة التجارية، على توافر كافة المستلزمات المدرسية في الأسواق المصرية.
 
 
 

غرفة القاهرة التجارية

أسعار السلع

المستلزمات المدرسية

من مصر

شعبة الأدوات المكتبية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة