زوجة: زوجى دفعنى لتوقيع إيصالات أمانة بمليون جنيه ثم ابتزنى.. التفاصيل فى دعوى أمام محكمة الأسرة

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، وجنحة سب وقذف أمام محكمة الجنح والأسرة ، وادعت تحايله لسرقة مصوغاتها وبيعها بعد أن أوهمها بقيامه بتجديد المصوغات، بخلاف إجبارها تحت التهديد على توقيع كمبيالات بمبلغ مليون و200 ألف جنيه خاصة بشراكة فى العمل ثم ابتزنى.

وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة، "تعدي على بالضرب المبرح برفقة شقيقته، وتسبب لي بكسور وإصابات استلزمت شهرين علاج، بعد أن عشت 17 عاما برفقته وفي النهاية سرق أموالي وطردنى".

وتابعت الزوجة، " أصر علي تأديبى بسبب رفضي منحه مدخراتى بالبنك وحرم أولاده من مسكن أمن يعيشون فيه وشهر بسمعتى ولاحقني بدعاوي الحبس، وواصل إلحاق الضرر بعلقة موت، وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدم بها للمحكمة بعد سنوات من الحياة برفقته".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.