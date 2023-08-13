رفع 22 طن قمامة ومخلفات فى حملات نظافة بقرى مدينة الزينية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مركز ومدينة الزينية فى رفع أكثر من 22 طن من القمامة والمخلفات، فى حملات نظافة مكثفة بالقرى والنجوع المختلفة، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى كافة رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير أعمال منظومة النظافة، وتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية.

وفي هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي، بتنفيذ حملة نظافة ورش الشارع بداية من الفرقة 15 حتى نجع أبو طربوش، حيث تم رفع 7 طن من القمامة والمخلفات، وذلك بإشراف حجازى النحاس نائب رئيس مجلس مدينة الزينية، وبحضور يوسف أحمد رئيس قرية المدامود قبلي، وسامي جاد الكريم سكرتير القرية.

وفى السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية العشى برفع ناتج رفع الحلف من جانبى الطريق وتوسعة الطريق الرئيسي لقرية العشي بالأقصر لتسهيل القيادة على السائقين و تم رفع 15 طن من المخلفات والقمامة بحضور مكي عمر سكرتير القرية وخالد فارس رئيس قرية العشي، وفى ضوء التصدي للتعديات على أراضي الدولة والبناء المخالف والبناء بدون ترخيص وأثناء مرور يوسف أحمد رئيس قرية المدامود قبلى تبين وجود مخالفة بناء لدى أحد المواطنين، حيث أن الرخصة الصادرة عبارة عن أرضى وأول علوى، ولكن المواطن قام بمخالفة الرخصة بشد أعمدة الدور الثانى علوى وتم التصدي للمخالفة وإزالة شدة أعمدة الثانى علوى ورفع الأخشاب الخاصة بالشدة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.