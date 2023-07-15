اليوم السابع
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مدينة الأقصر تطور الميادين وتجري حملات نظافة مكثفة لتجميلها أمام السائحين.. صور

السبت، 15 يوليو 2023 03:30 م
مدينة الأقصر تطور الميادين وتجري حملات نظافة مكثفة لتجميلها أمام السائحين.. صور تطوير ميدان المحطة بوسط مدينة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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يجرى رجال مجلس مدينة الأقصر، أعمال النظافة اليومية على مستوى المدينة مروراً بالشوارع الرئيسية وكذلك الفرعية للتأكد من نظافة الشوارع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الإهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة، أمام السائحين من حول العالم والأهالى فى كافة أرجاء المدينة.

وفى هذا الصدد يتابع اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عبر المرور اليومي تنفيذ حملات مكثفة بالوردية الصباحية والوردية المسائية، والتي تستهدف الشوارع التالية:- (البحاروة والمركز الحضري للمرأة وصلاح سالم الغربي وغسيل شارع فندق اميليو خلف كنيسة السيدة العذراء مريم)، بمناطق حى شمال ووسط مدينة الأقصر، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة التأكيد على الإرتقاء بالميادين لتكون مميزة، بالإضافة إلى عودة الوجه الحضارى لشوارع كل مركز ومدينة والعمل على الحفاظ على المظهر العام ليظهر بمظهر لائق أمام أهلها وزوارها بتحسين الصورة البصرية للمواطنين بمدن المحافظة، وظهورها بالمظهر الحضارى والجمالى.

كما يجري رئيس مدينة الأقصر، جولات تفقدية لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير ميدان المحطة وميدان الساعة بمنطقة وسط المدينه، وذلك من أعمال تركيب بلدورات جناين جديدة مطابقة للمواصفات الفنية، وجاري أعمال تشجير وإضاءة واشكال ديكورية، لتحسين المظهر الجمالي للميادين المعنية، حيث يرافق رئيس المدينة في جولته أيمن حسين رئيس حي وسط، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق بالمحافظة، والدكتور ياسر الصاوي مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين، ومسؤول الشركة الوطنية للمقاولات العامه والتوريدات.

تطوير ميدان المحطة بوسط مدينة الأقصر
تطوير ميدان المحطة بوسط مدينة الأقصر

 

حملات نظافة مكثفة لتجميل الأقصر أمام السائحين
حملات نظافة مكثفة لتجميل الأقصر أمام السائحين

 

رئيس المدينة يتابع حملات التجميل بطريق الكباش
رئيس المدينة يتابع حملات التجميل بطريق الكباش

 

متابعة رفع المخلفات من شوارع المدينة
متابعة رفع المخلفات من شوارع المدينة

 

مدينة الأقصر تطور الميادين وتجرى حملات نظافة مكثفة
مدينة الأقصر تطور الميادين وتجرى حملات نظافة مكثفة

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