رئيس وزراء العراق يبحث مع سفيرة أمريكا تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

كتب أحمد جمعة

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى، محمد شياع السوداني، الأحد، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، لبحث مجمل العلاقات العراقية الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، في ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وبما يعود بالنفع على مصالح البلدين الصديقين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي – بحسب بيان للحكومة العراقية - مضيّ العراق بتنفيذ برامجه في الإصلاح على مختلف المستويات، والعمل على بناء الشراكات المثمرة مع الدول الصديقة والشقيقة، مؤكدا الحاجة لاستمرار الحوار بين العراق والولايات المتحدة لتنظيم العلاقة في مرحلة ما بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، وعلى ضوء تطوّر قدرات القوات الأمنية العراقية.

من جانبها أعربت السفيرة الأمريكية عن حرص حكومة الولايات المتحدة على استمرار التعاون وتنمية المصالح المشتركة مع العراق، كما أشادت بالجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي الذي شهدته العاصمة الأميركية واشنطن بين العراق والولايات المتحدة، مؤكدة استعداد بلادها لمواصلة الحوار البنّاء.