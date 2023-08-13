رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي "التعلم المدمج والمشروعات"

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم، اجتماعي مركز التعلم المدمج ووحدة إدارة المشروعات، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون الدراسات العليا، والدكتورة حنان الروبي مدير مركز التعلم المدمج، والدكتور هاني النشار مدير وحد إدارة المشروعات، و محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلسي الإدارة.

واستعرض الدكتور منصور خلال اجتماع مركز التعلم المدمج، تقريرًا حول ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة بالمركز، كما استعرض نتائج الفصل الدراسي الثاني وإعلان نتيجة كلية رياض أطفال وكلية الحقوق بنظام التعلم المدمج.

وخلال اجتماع وحدة إدارة المشروعات تم مناقشة عدة

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