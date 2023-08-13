رئيس الوزراء الأسترالى يشارك فى قمة مجموعة العشرين بالهند سبتمبر المقبل

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يعتزم رئيس الوزراء الأسترالى، أنتونى ألبانيز، المشاركة فى قمة مجموعة العشرين التى ستنعقد فى العاصمة الهندية /نيودلهي/ خلال يومى الـ 9 و10 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن جولة تشمل إندونيسيا والفلبين.

وقالت الحكومة الاسترالية - فى بيان أوردته قناة (إن دى تى في) الهندية، "من المهم أكثر من أى وقت مضى أن تعمل أستراليا عن كثب مع الشركاء الدوليين، من خلال المنتديات الاقتصادية متعددة الأطراف مثل مجموعة العشرين، بغرض التعامل مع التحديات والفرص المشتركة".



وأضافت أن أستراليا تستثمر فى منطقة المحيطين الهادئ والهندى وملتزمة بها لتعزيز النمو والازدهار والاستقرار واحترام السيادة والسلام الدائم.



وتمثل الدول الأعضاء نحو 85 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى العالمي، أى أكثر من 75 بالمائة من التجارة العالمية ونحو ثلثى سكان العالم.