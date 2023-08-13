اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 أغسطس 2023 01:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الوزراء الأسترالى يشارك فى قمة مجموعة العشرين بالهند سبتمبر المقبل

الأحد، 13 أغسطس 2023 12:00 ص
رئيس الوزراء الأسترالى يشارك فى قمة مجموعة العشرين بالهند سبتمبر المقبل أنتونى ألبانيز
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 يعتزم رئيس الوزراء الأسترالى، أنتونى ألبانيز، المشاركة فى قمة مجموعة العشرين التى ستنعقد فى العاصمة الهندية /نيودلهي/ خلال يومى الـ 9 و10 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن جولة تشمل إندونيسيا والفلبين.

وقالت الحكومة الاسترالية - فى بيان أوردته قناة (إن دى تى في) الهندية، "من المهم أكثر من أى وقت مضى أن تعمل أستراليا عن كثب مع الشركاء الدوليين، من خلال المنتديات الاقتصادية متعددة الأطراف مثل مجموعة العشرين، بغرض التعامل مع التحديات والفرص المشتركة".


وأضافت أن أستراليا تستثمر فى منطقة المحيطين الهادئ والهندى وملتزمة بها لتعزيز النمو والازدهار والاستقرار واحترام السيادة والسلام الدائم.


وتمثل الدول الأعضاء نحو 85 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى العالمي، أى أكثر من 75 بالمائة من التجارة العالمية ونحو ثلثى سكان العالم.

 

 


أنتونى ألبانيز

أستراليا

مجموعة العشرين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة